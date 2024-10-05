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"Страна-изгой": в Индии жестко предупредили РФ насчет применения ядерного оружия

Алексей Тесля
5 октября 2024, 15:14
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В случае применения ядерного оружия, РФ попадет под давление не только Запада, но и своих союзников из стран Глобального Юга, намекнул Канвал Сибал.
Канвал Сибал
Канвал Сибал предупредил РФ о последствиях применения ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook/Inddiplomats

Бывший замглавы индийского МИДа и экс-посол Индии в России Канвал Сибал прокомментировал вероятность применения страной-агрессором РФ ядерного оружия на фоне пересмотра диктатором Владимиром Путиным ядерной доктрины.

Он предупредил кремлевскую верхушку о том, что, если РФ первая применит ядерное оружие, тогда Москва потеряет поддержку на Глобальном Юге.

"Неприятие идеи применения ядерного оружия глубоко укоренилось в настроениях мировой общественности не сегодня. Со времен Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие в мире ни разу не применялось", - говорит индийский дипломат.

Он напомнил о том, что ядерные катастрофы на Чернобыльской АЭС и Фукусиме показывают, насколько общественность напугана последствиями ядерного взрыва.

"Это были несчастные случаи, инциденты, связанные с мирным использованием ядерной энергии. Однако преднамеренное применение ядерного оружия в военных целях совершенно отличается от ядерной аварии", - отметил собеседник.

Что означают изменения в ядерной доктрине России

Пункт о том, что Россия может применить ядерное оружие против якобы "агрессии" неядерных стран при поддержке ядерных, в том числе, означает формальную легитимизацию удара по Украине.

Украина не владеет ядерным оружием, однако, по логике российской пропаганды, ее военные усилия поддерживает НАТО, члены которого обладают ядерным оружием.

В то же время он прямо предупредил режим Путина о том, что в случае применения ядерного оружия, РФ станет "страной-изгоем".

"Даже если оставить в стороне вопрос о том, может ли применение Россией или какой-либо другой страной ядерного оружия в конечном итоге привести к уничтожению человечества, надо понимать, что страна, которая первой нанесет ядерный удар, поставит себя в положение международного изгоя", - убежден бывший посол Индии в РФ.

При этом он также намекнул, что в случае применения ядерного оружия, РФ попадет под давление не только Запада, но и своих союзников из стран Глобального Юга.

"Она подвергнется остракизму даже со стороны своих друзей, поскольку они не увидят оправдания в применении ядерного оружия для предотвращения нападения обычными средствами Россия не может игнорировать эту реальность. Цена, которую ей придется заплатить за разрыв своих связей с Глобальным Югом по всем направлениям, в том числе и на экономическом фронте, будет очень высокой. Россия, которая уже находится под давлением Запада, столкнется с давлением и со стороны Глобального Юга", - добавил Сибал.

Смотрите видео - рискнет ли Путин применить ядерное оружие:

Ранее Владимир Зеленский предложил провести второй Саммит мира в Индии. Второй Саммит мира должен пройти в одной из стран глобального юга, говорит президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин может применить ядерное оружие. Один из возможных вариантов – удары агрессора России по британским военным объектам вблизи своей территории.

Как сообщалось ранее, Николай Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом. Он сообщил, что Путин испуган из-за того, что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

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