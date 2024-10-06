Перенос войны на территорию Беларуси: Медведев истерит из-за идеи депутата Рады

Режим Александра Лукашенко может применить против Украины тактическое ядерное оружие, заявил Дмитрий Медведев.

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Дмитрий Медведев забился в припадке после слов Олега Дунды / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Bennian, Facebook/dunda.sluganarodu, УНИАН

На заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, печально известного своими неадекватными комментариями и ядерными угрозами в адрес многих стран, нашло очередное умопомрачение после предложения народного депутата Олега Дунды перенести войну на территорию Беларуси.

При этом он стал науськивать режим диктатора Александра Лукашенко применить против Украины тактическое ядерное оружие.

"Ну тогда у Александра Григорьевича (Лукашенко, - ред.) будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Беларуси ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве", - бредит Медведев.

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Что предлагает нардеп Олег Дунда

Ранее о необходимости переносить войну не только на территорию России, но и в Беларусь заявил депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда.

Дунда пояснил, что для проведения в Беларуси такой же операции, как в Курской области, нужно, чтобы кто-то "был в обозе", чтобы кто-то из белорусов был готов взять на себя власть и управление территориями.

Таким лидером может быть Светлана Тихановская или кто-то другой. Главное, чтобы этого лидера поддержали зарубежные партнеры и чтобы общество приняло его на время до проведения демократических выборов, считает нардеп.

Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Напомним, днем, 3 октября, три российских дрона "Шахед" залетели в Беларусь. В это время в небе находился вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Ночью, 29 августа, во время очередной атаки РФ на Украину один из дронов "Шахед" снова попал на территорию Беларуси. Тогда Беларусь впервые применила собственные военно-воздушные силы для сбивания российского ударного БпЛА.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что российское военно-политическое командование умышленно запускает ударные БпЛА типа "Шахед" через территорию Беларуси пытаясь детали больше привлечь ее в войну против Украины.

/ Инфографика: Главред

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