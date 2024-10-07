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Украина массово сбивает дроны-разведчики РФ: в Times узнали, что придумали ВСУ

Алексей Тесля
7 октября 2024, 12:45
1585
Бригады ВСУ фиксируют четырехкратное увеличение уничтожения разведывательных дронов РФ.
Дроны, беспилотники, БПЛА, Zala
Украинские FPV-дроны массово сбивают БПЛА-разведчики РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, zala-aero.com

Украинские защитники начали массово использовать усовершенствованные дроны-камикадзе для борьбы с разведывательными беспилотниками страны-агрессора РФ.

Как говорится в материале The Times, от получения предупреждения о вражеском БПЛА до его уничтожения украинским дроном-перехватчиком проходит всего 10 минут.

Уточняется, что за два месяца одно из спецподразделений ВСУ уничтожило более 50 российских разведывательных беспилотников, работая небольшими модернизированными дронами-камикадзе на больших высотах в тесном взаимодействии с радиолокационными станциями. Такая практика расширилась и на другие участки фронта.

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При этом военным, работающим с радиолокационными станциями, приказали теснее координировать работу с операторами беспилотников. В результате — за последние восемь недель в окрестностях Херсона иногда уничтожали по четыре разведдрона в день.

В материале приводятся данные о том, что украинские бригады по всей линии фронта фиксируют четырехкратное увеличение уничтожения разведывательных дронов и уменьшение времени их полета над позициями.

В свою очередь волонтер Тарас Чмут объяснил, что стоимость дронов-перехватчиков может составлять примерно 600 долларов, в то же время один Zala обходится России в примерно 40 тысяч долларов. Поэтому экономический эффект очевиден.

Что предшествовало

Еще недавно разведывательные БПЛА РФ преобладали в небе над украинскими позициями. Летая на высоте до пяти километров, они были неуязвимыми для наземного огня, а бить по ним дорогими ракетами ПВО было нерационально.

При этом враг использовал дроны-разведчики в сотрудничестве с ракетными и артиллерийскими подразделениями. По данным СМИ, таким образом в марте враг уничтожил две пусковые установки комплекса Patriot на Покровском направлении. Журналисты пишут, что разведдроны помогли РФ с еще по меньшей мере двумя ракетными ударами по батареям Patriot.

Как реагирует РФ

Согласно приведенным данным, операторы РФ увеличили высоту и скорость полета, а также из БПЛА-разведчики чаще стали летать ночью. Также они стараются закамуфлировать свои дроны. Кроме того, иногда враг украшает крылья знаками, пытаясь выдать их за украинские. На дронах начали устанавливать камеры заднего вида, чтобы преследования украинских беспилотников не оставались незамеченными.

В свою очередь украинские операторы теперь тоже используют свои дроны-перехватчики выше и оснащают их тепловизионной оптикой.

FPV-дрон - что это такое

FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия.

Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу.

Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями.

И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны.

В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода.

В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

Ранее сообщалось о том, что РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа. Оккупанты применяют большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО, а также с целью проведения воздушной разведки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ рекордно ударила по Украине дронами. В среднем, в сентябре, россияне запускали по 44 дронв Shahed каждый день.

Как сообщалось ранее, РФ атакует Украину новыми беспилотниками. Украинские защитники всё чаще сталкиваются с дронами неустановленного типа. Новые БПЛА могут нести несколько килограммов взрывчатки, поэтому они представляют опасность.

БПЛА Гербера, инфографика
/ Инфографика: Главред

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дроны война России и Украины
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