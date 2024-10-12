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Каким может быть конец третьего года войны в Украине: ответ экс-главы ЦРУ

Мария Николишин
12 октября 2024, 22:57
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Весомым фактором является продолжение европейской помощи, подчеркнул Петреус.
Каким может быть конец третьего года войны в Украине: ответ экс-главы ЦРУ
Каким может быть конец третьего года войны / коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус рассказал, каким видит конец третьего и начало четвертого года войны.

"Все зависит от ситуации, которая развивается уже сейчас, - я думаю, что это единственный способ ответить на такой вопрос. Есть целый ряд факторов. Безусловно, важна дальнейшая поддержка со стороны США, которая, думаю, будет продолжаться. Сейчас она очень прочная. 61 миллиард долларов - это большая помощь", - заявил Петреус в комментарии NV.

По его словам, весомым фактором также является продолжение европейской помощи в целом и отдельных стран.

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"Наш Конгресс слишком долго принимал решение относительно последнего объема помощи, хотя это очень значительная сумма. Но мы приняли решение, и она уже поступает", - подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Он также добавил, что в Верховной Раде Украины много месяцев продолжались эмоциональные дебаты по закону о призыве в армию. Сейчас этот вопрос тоже решается, а Украина усиливает призыв, подготовку, оснащение и обучение новых солдат и подразделений.

"Я внимательно слежу за этим, потому что это очень важный фактор в будущем. Украине нужны новые солдаты на замену. Ей нужно начать политику ротации", - подчеркнул Петреус.

Он отметил, что все эти вопросы можно решить только тогда, когда процесс призыва, а затем обучения, оснащения и организации будет продвигаться быстро.

"Мы упорно работаем над этим, и я с нетерпением жду результатов в ближайшие месяцы", - подытожил экс-глава ЦРУ.

Кто такой Дэвид Петреус

Дэвид Петреус - американский генерал, командующий центральным командованием США (2008-2010). Был командующим многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко сообщал, что американские ракеты JASSM, которые Украина получила бы без ограничений, смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Президент Владимир Зеленский допустил окончание войны в Украине на справедливых условиях уже в 2025 году, но для этого Запад должен помочь заставить Россию сесть за стол переговоров и выполнять свои обязательства.

В то же время, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что Силы обороны Украины решили изменить стратегию ведения войны и теперь четко и ежедневно бьют по конкретным целям на территории страны-агрессора.

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