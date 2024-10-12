У Зеленского заговорили об окончании войны и раскрыли цель плана победы Украины

Глава ОП прокомментировал визиты президента Владимира Зеленского в европейские столицы.

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Андрей Ермак прокомментировал перспективы реализации плана победы Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, скрин из видео

Представленный в Лондоне, Риме и Берлине план победы – это прежде всего план создания условий для действительного движения к окончанию войны, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Это понимают в ведущих столицах Европы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, комментируя визиты президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Рим и Берлин.

"Большое внимание к плану победы (в Лондоне, Риме и Берлине – ред.). Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы странно получить мгновенный ответ, ведь нам нужен очень конкретный ответ, а любая конкретика требует времени. Мы все понимаем, и партнеры наши тоже понимают, что во время войны время исчисляется даже не днями, а часами, поэтому мы рассчитываем на фитбэк как можно скорее. Фитбэк в виде конкретных шагов", - уточнил глава ОП.

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Ермак отметил, что "во всех этих столицах были очень глубокие и предметные беседы. И наши партнеры очень глубоко в ситуации. Они все понимают, они понимают для чего этот план победы".

Руководитель Офиса президента особо подчеркнул, что "План победы – это о создании условий, чтобы действительно мы двигались вперед относительно окончания войны, окончания войны на условиях, которые бы приемлемы, в первую очередь, для Украины, этот план победы для того чтобы и дальше быстрее продвигаться относительно реализации Формулы мира".

Он отметил, что в европейских столицах "есть полное понимание, был очень четкий и конкретный разговор по деталям".

"Надеюсь, что уже следующие шаги наших партнеров будут наилучшим образом демонстрировать их поддержку относительно этого плана", - сказал Ермак.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение об использовании Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России является исключительно компетенцией отдельных союзников. Об этом он заявил журналистам после трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западных партнеров относительно безопасности и вступления в ЕС. Об этом, комментируя информацию СМИ о готовности Украины к таким действиям, заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Как сообщалось ранее, Германия вместе с тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро. Его должны предоставить Украине до конца 2024 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

/ Инфографика Главреда

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