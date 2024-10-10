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Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины

Юрий Берендий
10 октября 2024, 16:35
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В НАТО отметили, что Украина имеет юридическое право наносить удары вглубь территории России с применением западного вооружения.
Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины
В НАТО сделали новое заявление об ударах вглубь территории России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение об использовании Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России является исключительно компетенцией отдельных союзников. Об этом он заявил журналистам после трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

По его словам, существуют все необходимые юридические основания для применения Украиной оружия, которое передают западные союзники, для ударов вглубь территории России.

"Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу для Украины. Но будут ли это делать отдельные союзники, в конце концов, всегда зависит от них", - сказал Рютте.

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Он отметил, что этот вопрос был поднят во время трехсторонней встречи с участием Рютте, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Мы сегодня это обсуждали. Но, в конце концов, это зависит от отдельных союзников", - повторил Рютте.

Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины
Каким западным оружием и по каким регионам России можно наносить дальнобойные удары / Инфографика Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары западным оружием по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может провести учебные испытания ядерного оружия на своей территории, если Запад позволит Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов. Кроме того, российские оккупанты могут наносить удары по британским военным объектам вблизи границ РФ, отмечают аналитики в комментарии Reuters.

Германия сохраняет неизменную позицию и не позволит ВСУ использовать немецкое оружие для атак на российские территории, даже если другие союзники примут такое решение, заявил канцлер Олаф Шольц.

В то же время Финляндия и Швеция не ограничивают Украину в использовании их оружия для ударов по территории России, при условии, что это соответствует международному праву, сообщили министры иностранных дел Элина Валтонен и Мария Мальмер Стенергард.

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