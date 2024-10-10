Кланы РФ "утонули" в конфликтах: Закаев рассказал о перспективах гражданской войны

С началом полномасштабного вторжения в Украину внутренние проблемы в России еще больше обострились, в частности из-за конфликтов между группировками.

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В России обострились некоторые внутренние проблемы / Коллаж: Главред, скриншот, фото Википедия

Полномасштабная война против Украины высветила некоторые забытые проблемы в управлении России. Однако, речь идет не только о политиках. Об этом в интервью 24 каналу рассказал Ахмед Закаев, глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в эмиграции.

Владимир Путин способствовал тому, чтобы криминальные группировки заняли руководящие позиции в ключевых корпорациях России, и ранее выполнял роль посредника в случае возникновения споров. Однако ситуация изменилась.

С началом полномасштабного вторжения в Украину внутренние проблемы в России еще больше обострились, в частности из-за конфликтов между группировками.

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Поскольку государственные ресурсы и силовые структуры, такие как Министерство обороны и ФСБ, заняты войной, преступные группировки начали формировать собственные частные военные компании.

"Россия - это не государство в общепринятом понимании. Это несколько корпораций, которые сегодня возглавляют бандиты. Путин был человеком, который принимал решения и решал непонятные ситуации. Но проигрывая войну в Украине и потеряв свое влияние на Западе, сегодня он уже не является тем, кто решает проблемы между группировками, которые сам же создал",- пояснил Ахмед Закаев.

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров начали эту тенденцию - теперь каждый олигарх, который хочет уважения, пытается иметь свою ЧВК.

"Когда началась полномасштабная война в Украине все поняли, что их интересы будет некому защищать, если они не создадут альтернативные силовые структуры. Они в одной упряжке, но именно поэтому им нужно отстоять собственные интересы. Путин уже не может одним словом или приказом решить чьи-то проблемы, а законы просто не действуют", - подчеркнул глава правительства Ичкерии.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

Ярким примером этого стал недавний конфликт между мафиозными кланами Кадырова и олигарха Сулеймана Керимова из-за разделения компании Wildberries.

Интересно, что в силу этих обстоятельств российская элита имеет интерес продолжать поддержку войны. Увеличение выплат за контракт, продолжение скрытой мобилизации и милитаризация экономики свидетельствуют о намерениях держать войну на плаву.

"Они понимают, что не победят войну, но одновременно понимают, что Путин, его режим и они сами - существуют исключительно до тех пор, пока идет война. Поэтому в нее и вкладываются",- подчеркнул Закаев.

Олигархи и криминальные структуры зарабатывали на том, что Путин позволил им грабить Россию с начала его президентства, и часть этих доходов сейчас направляется на войну против Украины.

"Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока система и люди, которые привели Путина к власти, не поймут, что пора завершать войну и изменить ситуацию. То есть трансформироваться в какое-то другое структурное или государственное образование", - подчеркнул Закаев.

ЧВК Вагнера Группа Вагнера - неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.

По мнению экспертов, группа Вагнера на самом деле является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

Что заставит Путина закончить войну - последние мысли

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