Две неочевидные причины: для чего Россия перебрасывает самолеты МиГ-31К в Беларусь

Россия может перемещать МиГ-31К в Беларусь, чтобы уберечь их от атак ВСУ или для подготовки провокации на территории РБ, считает Коваленко.

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Россия перебрасывает самолеты МиГ-31К в Беларусь - в СНБО назвали цели врага / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Россия начала процесс перебазирования истребителей МиГ-31К, способных нести аэробаллистические ракеты "Кинжал" на территорию Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков, сегодня, 10 октября Россия перебазировала в Беларусь уже второй истребитель МиГ

"По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулище"", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, они напоминают, что вчера, 9 октября, в Беларусь прибыл первый МиГ-31К ВКС РФ.

Для чего россияне перебазируют МиГ-31К в Беларусь

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в своем Telegram указывает на то, что перебазирование российских МиГ-31К в Беларусь может иметь два объяснения.

По его словам, перемещение МиГ в Беларусь может быть попыткой российских военных защитить свои самолеты от возможных атак на российских аэродромах, где они постоянно находятся под угрозой.

"Впрочем, не стоит отбрасывать версии с провокациями, поскольку после удара российского шахеда неподалеку Мозыря, где расположен НПЗ, который случайно стал публичным, стало понятно, что РФ может готовить провокацию против Беларуси", - отметил он.

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика: Главред

Что такое "Беларускі Гаюн"? Белорусский Гаюн ( белор. Беларускі Гаюн ) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

Провокации РФ в Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия, вероятно, планирует провокацию на территории Беларуси, целью которой может стать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Также известно, что днем 3 октября три российских дрона "Шахед" пересекли белорусскую границу, в то время, как в небе находился вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом информировала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Кроме того, утром того же дня, в Калинковичах на территории Беларуси взорвался один из "Шахедов". По данным группы "Беларускі Гаюн", около пяти утра жители города слышали громкий взрыв, однако информации о пострадавших пока нет.

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