Европа будет готова разбомбить РФ: какой шаг Кремля спровоцирует запад к действиям - Жданов

Сейчас боевое дежурство российских "Ярсов" не представляет угрозы ни Украине, ни миру.

https://glavred.info/world/evropa-budet-gotova-razbombit-rf-kakoy-shag-kremlya-sprovociruet-zapad-k-deystviyam-zhdanov-10604084.html Ссылка скопирована

РФ ищет повод, чтобы использовать ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия продолжает активно бряцать ядерным оружием и ищет малейшее основание для того, чтобы обвинить Украину в провокациях, чтобы оправдать свое желание применить ядерные ракеты.

Например, условный заход ВСУ в Беларусь будет для РФ более чем достаточным поводом для использования в этой войне "ядерной карты". Об этом рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Это вызвано тем, что Силы безопасности и Союзное государство существуют не только на бумаге, но и в жизни. С этого же и началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Тогда Россия и Беларусь проводили учения по проверке готовности сил безопасности Союзного государства.

видео дня

"Также существует договор между Россией и Беларусью о союзничестве, и он также дает формальный повод для применения ядерного вооружения. Кроме того, факт недавнего изменения ядерной доктрины РФ", - подчеркнул эксперт.

Однако Жданов убежден, что ядерное оружие - это более политическая история, чем военная. Вряд ли европейские партнеры Путина, такие как Орбан и Фицо хотят, чтобы РФ запустила ядерную ракету по Украине, ведь последствия от этого могут почувствовать на себе и их государства.

"Куда будет идти радиоактивное облако, сказать не может никто. Все помнят Чернобыль: где была ЧАЭС, а где Нидерланды, и, тем не менее, в Нидерландах сработала сигнализация на атомной станции, там выпал также радиоактивный дождь", - пояснил он.

Поэтому, по словам эксперта, Европа в случае реальной опасности, как вот передвижение ядерного боезаряда РФ, будет готова разбомбить любые объекты в России. Поскольку заметить это не так сложно, как только контейнер выкатят из бункера, об этом будет знать весь мир и начнет действовать.

"Можно хоть десять "Ярсов" поставить на боевое дежурство, но если в голове "Ярса" нет ядерного боезаряда, то это просто болванка ракеты", - подчеркнул Жданов.

Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Жданов? Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Бряцание Россией ядерным вооружением

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ активно шантажирует Украину и ее западных партнеров ядерным оружием, скорее всего, чтобы останавливать помощь ВСУ. Так агрессорка Россия, которая недавно неудачно испытала ядерную ракету Сармат, пригрозила Соединенным Штатам "зеркальным ответом" в случае испытания американцами ядерного оружия.

Ранее стало известно, что Россия вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Событие совпало по времени с днем рождения диктатора Владимира Путина. Как отчитываются пропагандисты, "Ярс" якобы поражает цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Взрывная мощь эквивалентна якобы миллиону тонн.

Накануне 12 стран, включая Китай, Бразилию, Турцию и Казахстан, обнародовали совместное заявление на Генеральной Ассамблее ООН, в котором призвали воздерживаться от угроз ядерным оружием после того, как Россия в очередной раз прибегла к ядерному шантажу.

Другие новости о возможности применения РФ ядерного оружия:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред