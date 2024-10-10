Были близки к сделке: РФ почти согласилась избавиться от ядерного оружия - Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту якобы почти достиг соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия. Об этом Трамп заявил в интервью на YouTube-канале FLAGRANT.
"Ядерное оружие является самой большой угрозой, которую мы имеем сегодня в мире. Это не глобальное потепление, где океаны поднимаются на 1/8 дюйма в течение следующих 500 лет", - сказал он.
По его словам, ядерная война сейчас является самой большой угрозой для мира, а ядерным потенциалом обладают пять стран. Вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить.
"Мы были близки к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Это было бы так хорошо. Я говорю о России, нас самих и Китае. Тогда мы бы привлекли к этому и всех остальных, чтобы решительно избавиться от ядерного потенциала", - заявил Трамп.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Позиция Трампа по войне в Украине - что известно
Напомним, ранее, экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на пост президента, заявил, что будет поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Это обещание Трамп озвучил во время встречи с Владимиром Зеленским.
Также Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из первых вещей, которую он сделает в случае победы на выборах - урегулирует войну между страной-агрессором Россией и Украиной.
Кроме того, республиканец признался, что хочет позвонить в день инаугурации кремлевскому диктатору Путину и заставить его сесть за стол переговоров.
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