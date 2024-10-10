Были близки к сделке: РФ почти согласилась избавиться от ядерного оружия - Трамп

Трамп отметил, что соглашение о совместной ликвидации ядерного оружия должно было состояться между Россией, Китаем и США.

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Соглашение о ликвидации ядерного оружия / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту якобы почти достиг соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия. Об этом Трамп заявил в интервью на YouTube-канале FLAGRANT.

"Ядерное оружие является самой большой угрозой, которую мы имеем сегодня в мире. Это не глобальное потепление, где океаны поднимаются на 1/8 дюйма в течение следующих 500 лет", - сказал он.

По его словам, ядерная война сейчас является самой большой угрозой для мира, а ядерным потенциалом обладают пять стран. Вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить.

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"Мы были близки к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Это было бы так хорошо. Я говорю о России, нас самих и Китае. Тогда мы бы привлекли к этому и всех остальных, чтобы решительно избавиться от ядерного потенциала", - заявил Трамп.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, ранее, экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на пост президента, заявил, что будет поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Это обещание Трамп озвучил во время встречи с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из первых вещей, которую он сделает в случае победы на выборах - урегулирует войну между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, республиканец признался, что хочет позвонить в день инаугурации кремлевскому диктатору Путину и заставить его сесть за стол переговоров.

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