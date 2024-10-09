"Победа" от Байдена с Харрис и "план" Трампа: в чем главная проблема для Украины

Заявления политиков на выборах можно сравнить с "политической трескотней" или "цыганским гипнозом", считает Андрей Золотарев.

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Харрис и Трамп не раскрывают деталей своих "планов" по завершению российско-украинской войны / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

Президент США Джо Байден, вице-президент и кандидат на пост хозяина Белого дома от демократов Камала Харрис в рамках предвыборной кампании говорят о том, что война должна завершиться победой Украины. Оппонент Харрис – республиканец Дональд Трамп – и вовсе заявляет, что у него есть план якобы быстрого завершения войны. Однако проблема состоит в отсутствии какой-либо конкретики. Об этом заявил директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он сказал о том, что заявления политиков на данном этапе могут быть любыми.

"Политики могут сколько угодно говорить, что у кого-то из них есть какой-то план, а Байден может даже заявлять о завершении войны победой Украины", - отметил эксперт.

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Однако конкретики в этих заявлениях никакой нет.

"Но конкретики действительно нет. Это политическая трескотня, сравнимая с цыганским гипнозом", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Кратко о президентских выборах в США / Инфографика Главред

Заявления в США о войне России против Украины – что известно:

Президент Джо Байден ранее сделал прогноз о победе Украины в войне с Россией.

По его словам, Штаты окажут поддержку Киеву на этом пути.

Республиканец Дональд Трамп сказал, что война в Украине должна завершиться справедливо. При этом он неоднократно говорил о своей якобы способности быстро ее закончить, но не раскрывал детали "плана".

Украина должна одержать победу в войне, заявила в интервью CBS News Камала Харис. Как конкретно это должно произойти, она не говорила. При этом Харрис воздержалась от ответа на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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