Трамп на встрече с Путиным задал ему вопрос об Украине: в США раскрыли детали

Путин пытался убедить Трампа в том, что агрессор Россия якобы имеет право на свое влияние в Украине.

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Путин пытался убедить Трампа в праве влиять на Украину - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

Первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в 2017 году в рамках саммита Большой двадцатки в немецком Гамбурге. На тот момент действующий американский президент интересовался реакцией России на поставки США вооружений в Украину, а глава Кремля "настаивал" на российском влиянии на украинское государство.

В материале The New York Times говорится о том, что политики тогда обговорили ключевые международные вопросы, а также роль Украины.

О чем говорили Трамп и Путин

Путин пытался навязать Трампу кремлевскую позицию и говорил негатив об Украине, называя ее "коррумпированной и сфабрикованной страной"

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Более того, Путин сказал, что Россия, мол, имеет полное право на влияние в Украине, учитывая историческое прошлое и войну на Донбассе.

Трамп предложил Путину оценить вопрос возможных поставок оружия США в Украине, тогда как директор Кремля сказал, что "это будет ошибкой".

Как утверждают журналисты, у Трампа перед встречей были позиции ястреба, аргументы подготовили его советники, но он не смог их противопоставить позиции Путина. Тогда встреча стала важным моментом для формирования политической позиции Трампа в отношении Украины.

Кратко о президентских выборах в США / Инфографика Главред

Встреча Зеленского и Трампа – что об этом известно:

Встреча Владимира Зеленского и кандидата на пост президента США Дональда Трампа состоялась 27 сентября в Trump Tower на Манхэттене. Политики обсудили ряд ключевых вопросов, после чего Трамп выразил готовность приехать в Украину. Трампу был представлении план победы Украины.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Трамп неожиданно "рассыпался" в комплиментах в адрес Зеленского: кандидат в президенты США сказал, что президент Украины ему "нравится" и выразил ему уважение. И Зеленский, и Трамп подчеркнули необходимость завершить войну справедливо.

Трамп пообещал поддерживать Украину в случае избрания на пост президента США, сказал Владимир Зеленский после встречи с ним. Впрочем, Трамп намерен работать и с Россией для завершения войны.

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