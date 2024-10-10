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Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом

Надежда Майная
10 октября 2024, 09:00обновлено 10 октября, 09:35
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Полковник запаса Олег Жданов оценил вероятность проведения белорусской операции ВСУ и спрогнозировал, как ответит Россия, чтобы не потерять Беларусь.
Лукашенко может не отдать армии приказ оказывать сопротивление в случае захода ВСУ в Беларусь – Жданов
Белорусская операция ВСУ могла бы оторвать Беларусь от России – Жданов / Коллаж: Главред

Нардеп от партии Слуга народа Олег Дунда заявил о необходимости переноса боевых действий на территорию Беларуси, помимо Курской и Брянской областей Российской Федерации. По его мнению, это был бы серьезный удар под дых Москве, ведь белорусские войска, как утверждает нардеп, сложили бы оружие, даже если бы на белорусскую территорию зашла небольшая группировка ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, насколько целесообразно Украине начинать белорусскую операцию, что это даст и какие риски создаст для ряда украинских областей, в каком случае Лукашенко может не отдать приказ армии оказывать сопротивление ВСУ, а также может ли Беларусь быть оторвана от России.

Как вы оцениваете целесообразность начала военных действий на территории Беларуси? Нужно ли это сейчас Украине, что бы это дало?

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Мы опоздали, поезд ушёл. Переносить боевые действия на территорию Беларуси нужно было ещё в 2022 году, когда с оттуда в Украину вторгались российские войска. Именно тогда был смысл наносить удары по тыловым объектам, базам хранения, обеспечения и ремонта.

Сегодня для подобной операции нет оснований. Ну, нанесём мы удар – и что дальше? Разве Беларусь сегодня нападает? Нет. Безусловно, Беларусь должна понести долю ответственности за свою роль в этой войне. Иск Украины будет не только против Российской Федерации, но и против Беларуси, и репарации нужно требовать с обоих государств. Однако для открытия белорусского фронта у нас сегодня нет прямых оснований.

Хотя РФ сосредотачивает войсковые запасы на территории Беларуси. Только за девять месяцев 2024 года Россия завезла 2,5 тысячи тонн боеприпасов для авиации, систем ПВО и артиллерии.

А это не является основанием для нас, чтобы нанести удары по местам хранения боеприпасов?

Нет. Дело в том, что в прошлом году примерно такое же количество боеприпасов Россия вывезла со складов Беларуси. Соответственно, Лукашенко всегда может сказать, что Россия просто вернула то, что брала.

Кроме того, просто накопление боеприпасов, если они не несут прямой угрозы для Украины, не дает нам основания бить по складам, где находятся эти ракеты.

Иными словами, у Украины сегодня нет весомого повода, чтобы начать операцию в Беларуси, и она попросту не будет оправдана?

Речь идет не только о том, что у нас нет оснований для начала такой операции, но и о том, что она предполагает огромные риски для нас – "война на два фронта". Мы и так сейчас воюем на три фронта, открывать ещё и четвертый – а мы это потянем, находясь фактически в полуокружении?

Какая группировка наших войск понадобилась бы для операции в Беларуси? Это потребовало бы значительных сил?

Конечно. Для вторжения в Беларусь нам нужна примерно 200-тысячная группировка. У белорусов численность армии составляет 60 тысяч человек, и это без мобилизации, без развертывания. Соответственно, нам нужно иметь превосходство хотя бы в 2,5 раза, то есть 150-200 тысяч человек для такой операции.

Кроме того, не стоит забывать, что за Беларусь сразу же впишется Россия. Она нарастит усилия на линии фронта, атакуя наши позиции, а, может быть, и нанесёт другой удар. В этом случае у РФ будут основания для применения ядерной доктрины.

Хотя даже после вхождения ВСУ на территорию России Путин не задействовал ядерную доктрину – Конституцию РФ он и тут топчет ногами и выбрасывает в мусорную корзину. В случае, когда иностранные войска пребывают на территории российского государства, Конституция РФ обязывает президента защитить государство всеми способами. Согласно международному праву, ядерное государство не может применять ядерное оружие против неядерной державы, то есть РФ нельзя было применить ядерное оружие по Украине. Однако последние изменения, внесённые Путиным в военную доктрину РФ, отныне позволяют использовать ядерку и против неядерных государств. Причем достаточным поводом для этого является даже не вторжение войск другой страны на территорию РФ, а огневое поражение целей на российской территории. Украина уже нанесла множество ударов по территории Российской Федерации, в том числе по аэродромам, но ответ не последовал. На днях мы даже бахнули альма-матер подготовки российских офицеров – Московское ВОКУ, но ответа нет.

У Лукашенко могут быть тайные договоренности с Западом, отметил Жданов
В случае начала операции ВСУ в Беларуси Лукашенко может не отдать приказ белорусской армии сопротивляться, считает Жданов / сайт Кремля

Ярс вышел на боевое дежурство, но ещё неизвестно, по какой причине вышел – то ли по причине ротации на боевом дежурстве, то ли по причине того, что нужно попугать Запад. Ведь Ярс до Украины будет очень плохо доставать, поскольку его минимальная дальность – 6 тысяч км. То есть ближе, чем на 6 тысяч, он не может стрелять: ракета просто не успеет отработать элементы траектории на расстоянии меньшем, чем 6 тысяч км. Если бы Ярс развернули на Дальнем Востоке, допустим, Нижнетагильская дивизия вышла бы на боевое дежурство, то тут можно было бы почесать затылок. А так, Ярс вывели в Новосибирске, соответственно, затылок нужно чесать в Берлине и Париже.

Ярс в Новосибирске представляет угрозу для Парижа и Берлина, но не для Украины
Россия вывела Ярс на боевое дежурство в Новосибирске / Главред

Так ведь западные страны как раз и боятся ядерного витка, на них это подействует. Украина уже пуганая и не особо реагирует на подобные вещи. Разве не так?

Да, на Западе перепуганные.

В заявлении 12-ти стран во главе с Китаем, которое фактически является прямым обращением к Путину, говорится, по сути, одно: даже не вздумай наносить ядерный удар, в этом конфликте применение ядерного оружия недопустимо. И Путин вряд ли ослушается Китай, потому что тот может просто его переехать, как каток курицу.

Поясните, почему вы считаете, что Россия впишется за Беларусь, если Украина начнет операцию на белорусской территории? Ведь Россия на вхождение ВСУ в Курскую область особо не отвечала, чего она тогда из-за вхождения в Беларусь должна настолько напрягаться?

В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера – мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Сразу же, входя туда, мы сказали, что нам чужие территории не нужны, мол, мы попугаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется.

Всё было бы иначе, если бы мы промолчали, а ещё лучше – пригласили бы на подконтрольные нам территории Курщины РДК и Легион "Свобода России", пусть бы вывешивали там свои флаги и объявляли о создании "новой России". Вот в этом случае Путин бы рвал и метал.

А так, Путину незачем было спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области.

В военном смысле эта операция, безусловно, была для нас полезна, ведь мы сковали часть сил противника – группировку численностью 35-38 тысяч человек. Полноценная общевойсковая армия РФ нам бы наделала много нервов на восточном фронте, а так, она воюет в Курской области и громит свою же территорию вместе с российскими гражданами, что создаёт общественный резонанс.

А вот Беларусь – союзник России. У Москвы и Минска стратегический договор о взаимопомощи. Это как США и Израиль – что бы там ни заявляли американские политики, Пентагон свои обязательства выполняет от "а" до "я": пригнал туда кучу войск, авиацию, самолеты-топливозаправщики, дал 1,9 млрд долларов на вооружение и боеприпасы для армии обороны Израиля. И если будет удар, я уверен, американцы или дадут Томагавки, или запустят их со своих кораблей.

А Россия что сделает, чтобы защитить Беларусь?

То же самое сделает и Россия. И переброска Россией в Беларусь боеприпасов может говорить о том, что именно к такому варианту она готовится: мы попытаемся перенести войну в Беларусь, и она ударит. Потому что везут белорусам боеприпасы для авиации.

Авиации у Путина очень много. Это пехоту ему тяжело с фронта снимать, потому что её сейчас не хватает, а перебросить авиационную бригаду в Беларусь и потом утюжить Украину на дальних дистанциях он вполне может. Тех же ракет Х-59 у России тысячи на складах, КАБов – десятки тысяч (они эти комплекты делают, как когда-то говорил Хрущев, "как сосиски"). И мы не знаем, что с этими КАБами делать.

Соответственно, если мы начнем операцию в Беларуси, КАБы с белорусской территории полетят вдоль границы Украины на 100-110 км: по Житомирской, Ровенской, Волынской и Киевской областям, а также по двум атомным станциям.

У России на складах десятки тысяч КАБов, с которыми Украина пока ничего поделать не может, отметил Жданов
Россия может начать утюжить Украину КАБами с территории Беларуси, считает Жданов / Инфографика: Главред

Разве России нужен повод в виде захода украинских войск в Беларусь для того, чтобы забрасывать Украину КАБами с территории Беларуси?

Да, сейчас уже нужен. В 2022 году был расчет на блицкриг, и в основу идеологии этой войны ложилась идея о том, что победителей не судят. Если бы на четвертые-пятые сутки российские войска вошли в Киев, и наши политики сдали бы страну, то Путин бы был на белом коне и с шашкой наголо. И никто бы с него ничего не спрашивал.

А сегодня ситуация кардинально изменилась. Сегодня все в мире прекрасно понимают, что Путин – агрессор, что он пытается завоевать Украину, и развязывание нового конфликта ему уже не спустят с рук. Поэтому Путину нужен повод.

Какова вероятность, что Украина все же предпримет попытку белорусской операции?

Сложно сказать.

Предполагаю, что может быть стратегический замысел. Не наш, а Запада. Замысел, который состоит в том, чтобы дать шанс Беларуси уйти из-под контроля Российской Федерации под гарантии безопасности Лукашенко.

Если украинские войска войдут в Беларусь, и белорусская армия не окажет большого сопротивления, фактически сложит оружие, Лукашенко согласится на демократические преобразования в стране под гарантии собственной безопасности.

У Путина сейчас нет свободных войск, то есть сухопутные войска в Беларусь он не введёт (он не снимет армию и не перебросит 10-50 тысяч человек, чтобы прикрыть Беларусь). Лукашенко в такой ситуации может заявить о готовности провести выборы, чтобы избежать кровопролития. Обратите внимание, что Лукашенко чуть ли не каждый месяц строчит указы по помилованию политзаключенных.

Отрыв Беларуси от РФ станет колоссальным ударом для Путина, убежден Олег Жданов
Беларуси могут дать шанс уйти из-под контроля РФ под гарантии безопасности Лукашенко, считает Жданов / фото: скриншот из видео

Заявление Лукашенко о том, что он не вечен, и в Беларуси будет новый президент, из той же серии?

Тут дело в другом – в угрозах со стороны Путина, который давил на Лукашенко, чтобы Беларусь ввязалась в войну. Лукашенко начал разворачивать свои Полонезы, реактивные системы залпового огня, пытался изобразить индустриальный грохот, мол, вроде как он там технику выводит. Но что мы видим сейчас: все белорусские войска вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД), втихаря под видом перевода на эксплуатацию в осенне-зимний период с границы был снят танковый батальон и отправлен в ППД. А этот танковый батальон стоял в укрепрайоне, танки были закрыты в окопы.

Вот поэтому у меня появляется мысль о том, что начало нашей операции в Беларуси может быть договоренностью с Западом на перспективу, чтобы оторвать Беларусь от России.

Насколько для России сейчас было бы болезненно лишиться Беларуси и Лукашенко?

Очень болезненно в идеологическом смысле. Ведь как же тогда идея "братского народа"? Как же тогда идеология союзного государства? Ведь только Беларусь соглашается вести разговоры о союзном государстве, а все остальные шарахаются от России, как черт от ладана, едва заходит речь о союзной державе.

То есть речь идет о политическом, символическом и идеологическом ударе по России и Путину?

Конечно! И это был бы сокрушительный удар по Путину.

Хочу вернуться к тому, что вы говорили об угрозе ядерного удара и возможным ударам РФ по нашим атомным станциям. На ваш взгляд, заход ВСУ в Беларусь будет для России достаточным основанием для использования в этой войне "ядерной карты"?

Это будет уже не просто формальный повод. Силы безопасности и Союзное государство существуют не только на бумаге, но и в жизни. Вторжение в Украину начиналось именно с того, что РФ и Беларусь провели учения по проверке готовности сил безопасности Союзного государства.

Также существует договор между Россией и Беларусью о союзничестве, и он тоже дает формальный повод для применения ядерного вооружения.

А кроме того, факт недавнего изменения ядерной доктрины РФ.

Впрочем, всё, что касается ядерного оружия, – это в большей степени не военная, а политическая история. Не думаю, что сегодня даже Орбан и Фицо, большие друзья Путина, согласны на то, чтобы Россия влупила ядерной бомбой по Украине, потому что и Венгрия, и Словакия имеют с нами общую границу. Куда пойдет радиоактивное облако, сказать не может никто. Все помнят Чернобыль: где была ЧАЭС, а где Нидерланды, и, тем не менее, в Нидерландах сработала сигнализация на атомной станции, там же выпал радиоактивный дождь.

Европа будет готова разбомбить любые объекты в России, если только заметит передвижение ядерного боезаряда. А заметить это не так сложно: ядерный боезаряд имеет свойство оставлять радиоактивный и тепловой след. Потому, как только контейнер выкатят из бункера, об этом будет знать весь мир.

Можно хоть десять Ярсов поставить на боевое дежурство, но если в голове Ярса нет ядерного боезаряда, то это просто болванка ракеты.

Дунда отмечал, что даже если небольшое подразделение украинских войск зайдет на территорию Беларуси, то белорусская армия просто сложит оружие. Насколько вероятно, что белорусские войска не будут воевать?

Очень сложно оценить правдивость этих слов. Такие оценки делаются только на основании агентурной разведки, иначе легко ошибиться. Это та стратегическая ошибка, которую совершил 5-й департамент ФСБ, который проводил замеры настроений в Украине, когда убедил Путина, что тут не будет сопротивления, и украинцы будут встречать российские войска с хлебом-солью.

Это глубинная вещь, и нужно очень хорошо знать социальную ситуацию в Беларуси, чтобы сказать наверняка, будут белорусские войска сопротивляться или нет. Если первым в рамках этой операции пойдет полк Калиновского под белорусским флагом, то, может быть, и не будут. Ведь белорусы вывешивали этот флаг на балконах, их били дубинами и калечили именно за него.

А, с другой стороны, приказ есть приказ. Если Лукашенко отдаст приказ, силовые структуры могут его и выполнить. Ведь в Беларуси очень сильные КГБ и разведка. Вспомните, как там боролись с протестами – их фактически утопили в крови.

Поэтому – 50/50.

Точно на этот вопрос может ответить разве что Буданов. А также американцы и британцы – западные разведки знают ситуацию. Если договоренность, о которой я говорил выше, существует, то Лукашенко может и промолчать, не подписать приказ об открытии огня. И тогда все обойдется малой кровью.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик, блогер.

С 2016 года часто выступает не только на украинском телевидении и в прессе, но и дает комментарии международным СМИ. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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