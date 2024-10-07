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Сигнал для Кремля: "друзья" России сделали громкое заявление в ООН и предупредили Путина

Юрий Берендий
7 октября 2024, 15:32
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Китай и страны Глобального Юга предупредили Россию, что применение ядерного оружия приведет к закрытию каналов связи с ними, отметил эксперт.
Сигнал для Кремля: 'друзья' России сделали громкое заявление в ООН и предупредили Путина
Война в Украине - "друзья" России сделали громкое заявление в ООН / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/UKRinUN, УНИАН

12 стран, включая Китай, Бразилию, Турцию и Казахстан, обнародовали совместное заявление на Генеральной Ассамблее ООН, в котором призвали воздерживаться от угроз ядерным оружием. Заявление презентовали в штаб-квартире ООН во время недели высокого уровня, что можно расценивать как сигнал для России. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По словам эксперта, страны Глобального Юга осознают, что даже ограниченное применение ядерного оружия может подорвать всю систему международных отношений. Он также подчеркнул, что тактическое использование ядерного оружия не будет иметь значительных военных преимуществ.

"Даже, например, прорыв обороны с помощью тактического ядерного оружия не станет геймченджером. А вот реакция Глобального Юга, прежде всего Пекина, будет нервной. И Кремль, как бы ни было, сегодня экономически зависит от Китая и Индии, с которыми у России большой товарооборот", - сказал он.

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Золотарев добавил, что Россия сохраняет связи с Глобальным Югом, который не поддерживает западные санкции. Однако в случае использования ядерного оружия эти каналы могут быть закрыты.

"Поэтому позиция вышеуказанных стран - не гуманизм, а прагматический расчет. Ведь издержки от применения тактического ядерного оружия намного превышают выгоды", - резюмировал он.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ядерные угрозы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, страны коллективного Западе потеряли страх перед ядерными угрозами со стороны России и начали более уверенно заявлять о дальнейшей поддержке Украины. Это осознает и Кремль, усиливая свои предупреждения о "красных линиях", однако Киев и союзники игнорируют эти заявления. В статье Time отмечается, что Москва продолжает пытаться помешать поставкам оружия Украине, особенно, когда речь идет о системах, способных наносить удары в глубоком тылу России.

Кроме того, после неудачного испытания ядерной ракеты "Сармат", Россия пригрозила США "зеркальными мерами" в случае возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, если США возобновят ядерные испытания, Россия немедленно предпримет аналогичные действия.

Бывший замглавы МИД Индии Канвал Сибал предостерег Кремль, что применение ядерного оружия приведет к потере поддержки со стороны стран Глобального Юга, с которыми Россия сейчас поддерживает связь.

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