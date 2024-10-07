Такого не было 54 года: в Киеве дождь побил рекорд

В воскресенье, 6 октября, в Киеве зафиксировали метеорологический рекорд. В столице выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным метеостанции, в этот день выпало 30,6 мм осадков. Такой показатель значительно превышает предыдущий рекорд 1970 года для этого же дня, когда было зафиксировано 17,2 мм осадков.
В КГГА сообщили, что в столице в усиленном режиме работают городские службы. Они занимаются устранением последствий непогоды.
Столичные власти заявили, что система дождевой канализации в Киеве не рассчитана на такое интенсивное количество осадков, поэтому возникли проблемы с подтоплением в некоторых районах города. Киевводоканал занимался ликвидацией подтоплений в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.
Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, в Украине скоро существенно похолодает. Постепенное снижение температуры начнется с 13 октября, а с 17-18 октября ожидаются заморозки и мокрый снег, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко.
Также с 7 по 13 октября погода в Украине будет умеренно теплой, с дождями и возможными грозами. Ночью и утром ожидаются туманы, рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.
Как сообщал Главред, 4 октября в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха. Во всех районах, кроме Голосеевского, фиксировался повышенный индекс загрязнения.
Читайте также:
- Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни: в какие регионы ворвется непогода
- Когда будет бабье лето 2024: синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре
- Октябрь будет не из легких: ученые назвали даты самых сильных магнитных бурь месяца
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред