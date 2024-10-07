Такого не было 54 года: в Киеве дождь побил рекорд

Метеорологи зафиксировали в столице рекордные осадки за полвека.

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Киев пережил сильнейший ливень за полвека / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В воскресенье, 6 октября, в Киеве зафиксировали метеорологический рекорд. В столице выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, в этот день выпало 30,6 мм осадков. Такой показатель значительно превышает предыдущий рекорд 1970 года для этого же дня, когда было зафиксировано 17,2 мм осадков.

В КГГА сообщили, что в столице в усиленном режиме работают городские службы. Они занимаются устранением последствий непогоды.

видео дня

Столичные власти заявили, что система дождевой канализации в Киеве не рассчитана на такое интенсивное количество осадков, поэтому возникли проблемы с подтоплением в некоторых районах города. Киевводоканал занимался ликвидацией подтоплений в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, в Украине скоро существенно похолодает. Постепенное снижение температуры начнется с 13 октября, а с 17-18 октября ожидаются заморозки и мокрый снег, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко.

Также с 7 по 13 октября погода в Украине будет умеренно теплой, с дождями и возможными грозами. Ночью и утром ожидаются туманы, рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.

Как сообщал Главред, 4 октября в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха. Во всех районах, кроме Голосеевского, фиксировался повышенный индекс загрязнения.

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