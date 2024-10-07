Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Алёна Воронина
7 октября 2024, 14:14
432
Синоптик предупредила, что уже скоро температура воздуха резко упадет и ожидается выпадение снега.

Погода, снег, мокрый снег, осень
Погода в Украине ухудшится - выпадет мокрый снег и ударят заморозки/ УНИАН

Погода в Украине уже скоро станет существенно холоднее. Постепенное похолодание начнется с воскресенья, 13 октября. А сильное похолодание ожидается через полторы недели, с 17-18 октября - тогда возможны заморозки и выпадение мокрого снега. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Уже с воскресенья, с 13-го октября, ожидается постепенное похолодание, которое под завершение следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже местами мокрого снега", - отметила она.

видео дня

Перед этим еще удастся насладиться умеренным теплом, ведь в ближайшие среду-четверг, 9-10 октября, в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода с потеплением до +18...+24 градусов.

Погода в Украине 8 октября

Во вторник, 8 октября, циклон покинет территорию нашего государства. Наша страна будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем. Поэтому во вторник в Украине осадков не предвидится, только ближайшей ночью еще будут небольшие осадки на Сумщине, Полтавщине и частично Харьковщине.

Температура воздуха завтра будет достаточно комфортной, +17...+22 градуса, на юге до +22...+25 градусов, немного свежее будет в северных областях, +12...+18 градусов.

Погода в Украине 8 октября
Погода в Украине 8 октября/ Facebook Наталья Диденко
Погода в Украине 8 октября
Погода в Украине 8 октября/ windy.com

Погода в Киеве 8 октября

В Киеве 8 октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха +16...+18 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет циклон Finny - стало известно, в каких областях похолодает и будут дожди с грозами. Часть нашего государства накроют сильные дожди, а температура воздуха опустится до +10 градусов.

Также ранее сообщалось, что в Украине будут сильные порывы ветра и грозы - стало известно, какие области Украины будет заливать дождями. Синоптик предупредил о значительных осадках и порывистом ветре в нескольких регионах Украины.

Напомним, синоптики предупредили, что многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды. Синоптики предупреждают о том, что в Украину идет похолодание.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода заморозки прогноз погоды мокрый снег Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра похолодание
Реклама

Главное за день

Ещё
Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

14:32Украина
Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times

Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times

14:20Мир
Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

14:14Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Последние новости

14:32

Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

14:20

Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times

14:17

Как вкусно приготовить сало: превзойдет даже буженинуВидео

14:14

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

13:57

В Украине "взлетели" цены на овощи и фрукты в начале октября: что подорожало

Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – ЗолотаревСудьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев
13:48

Шлейф аромата будет завораживать: эксперт объяснила, как сохранить запах духов

13:48

Летят Кинжалы и Shahed: почему РФ часто бьет по Староконстантинову – мнение

13:37

"Крутил шаурму, был официантом": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о смене профессии во время войны

13:31

В Украине ограничат использование Telegram: о чем идет речь

Реклама
13:25

Война в Украине может закончиться через две недели: Борель издал заявление о помощи Запада

13:25

"Саммит замораживания войны": Золотарев объяснил, может ли мир пойти на такой шаг

13:03

В семье Мадонны случилось горе: "Я рада, что он больше не страдает"

13:00

НАТО в обмен на территории: что навязывают Украине и чем опасен сценарий

12:56

В сентябре армия РФ понесла на фронте рекордные потери с начала вторжения

12:45

Украина массово сбивает дроны-разведчики РФ: в Times узнали, что придумали ВСУ

12:37

Орхидея воскреснет и забуяет цветом: садоводы озвучили рецепт лучшего удобрения

12:37

"Ядерные угрозы не блеф": эксперт назвал условия, при которых Путин нажмет на "красную кнопку"

12:28

"Пришлось многим пожертвовать": Кристина Орбакайте рассказала о сложной судьбе детей

12:22

РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области: в ОВА раскрыли последствия

12:14

Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ: заявление МИД

Реклама
11:55

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 3 отличия: на загадку дается 16 секунд

11:54

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбили две ракеты и 32 ударных дрона

11:43

Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

11:34

Будет жесткий ответ: политолог сказал, чем и куда ударят США, если РФ применит "ядерку"

11:34

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

11:21

Стоимость выросла вдвое: в Украине взлетели цены на популярный овощ

11:21

Враг нацелился на важный город Донетчины: эксперт предупредил о плане оккупантов

10:53

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Лошадям - критика, Драконам - стресс

10:36

Никаких телефонов во время еды: ресторан Японии ввел интересный запрет - причина

10:36

У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

10:25

Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителемВидео

10:19

"Шахеды" отвлекали внимание: детали утреннего удара "Кинжалами"

10:14

Гороскоп на завтра 8 октября: Близнецам - сумасшедший успех, Львам - важный звонок

10:10

Дочь путиниста Киркорова жестко высмеяла отца и опозорила на всю РФ

10:02

Одна из стран НАТО категорически высказалась против вступления Украины в Альянс

09:25

ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Феодосии: Генштаб раскрыл детали атаки

09:08

"Это делается элементарно": путинист Владимир Пресняков высказался о "разводе" сына Никиты

09:07

Как собака видит цвета: эксперты объяснили, почему для них мир не черно-белый

08:36

В Киеве прогремели взрывы: обломки ракеты упали в трех районах столицы

08:31

Россияне оккупировали Красногоровку: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Реклама
07:44

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

07:32

Ночью РФ атаковала Киев около 15 БПЛА: все дроны сбиты

06:48

В Крыму прогремели взрывы: атакован НПЗ и аэродромы "Бельбек" и "Саки"Видео

06:07

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата, а что делать Украине?мнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти собаку

04:07

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

03:15

ВСУ готовятся к наступлению россиян на Днепропетровскую область - OSINT-аналитик

02:30

Киану Ривз едва не разбился во время участия в автогонках

02:03

Демографический кризис: после войны в Украину могут приехать иностранцы: как их расселятВидео

01:30

Есть важный результат: командир подразделения ВСУ назвал цель операции на Курщине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять