Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Синоптик предупредила, что уже скоро температура воздуха резко упадет и ожидается выпадение снега.

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Погода в Украине ухудшится - выпадет мокрый снег и ударят заморозки/ УНИАН

Погода в Украине уже скоро станет существенно холоднее. Постепенное похолодание начнется с воскресенья, 13 октября. А сильное похолодание ожидается через полторы недели, с 17-18 октября - тогда возможны заморозки и выпадение мокрого снега. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Уже с воскресенья, с 13-го октября, ожидается постепенное похолодание, которое под завершение следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже местами мокрого снега", - отметила она. видео дня

Перед этим еще удастся насладиться умеренным теплом, ведь в ближайшие среду-четверг, 9-10 октября, в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода с потеплением до +18...+24 градусов.

Погода в Украине 8 октября

Во вторник, 8 октября, циклон покинет территорию нашего государства. Наша страна будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем. Поэтому во вторник в Украине осадков не предвидится, только ближайшей ночью еще будут небольшие осадки на Сумщине, Полтавщине и частично Харьковщине.

Температура воздуха завтра будет достаточно комфортной, +17...+22 градуса, на юге до +22...+25 градусов, немного свежее будет в северных областях, +12...+18 градусов.

Погода в Украине 8 октября/ Facebook Наталья Диденко

Погода в Украине 8 октября/ windy.com

Погода в Киеве 8 октября

В Киеве 8 октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха +16...+18 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет циклон Finny - стало известно, в каких областях похолодает и будут дожди с грозами. Часть нашего государства накроют сильные дожди, а температура воздуха опустится до +10 градусов.

Также ранее сообщалось, что в Украине будут сильные порывы ветра и грозы - стало известно, какие области Украины будет заливать дождями. Синоптик предупредил о значительных осадках и порывистом ветре в нескольких регионах Украины.

Напомним, синоптики предупредили, что многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды. Синоптики предупреждают о том, что в Украину идет похолодание.

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