Украину накроет циклон Finny: в каких областях похолодает и будут дожди с грозами

Погода в Украине в воскресенье, 6 октября, будет дождливой для многих областей. Такая погода будет вызвана тем, что в наше государство придет циклон Finny.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какие области накроют дожди с грозами. При этом она предупредила, что дожди периодически будут сильными.
"В воскресенье к нам придет циклон Finny с юго-запада. Как всегда, не сам, а с атмосферными фронтами. Поэтому в воскресенье в западных, северных, центральных областях (кроме Днепра с районами), в Одесской и Николаевской областях будут идти дожди, возможно с грозами. Дожди периодически будут достигать значений сильных", - рассказала Диденко.
На востоке и юго-востоке Украины удержится сухая погода.
Температура воздуха в западных областях в воскресенье ожидается на уровне +10...+16 градусов, на севере +17...+22, на остальной территории +19...+25 градусов.
Погода в Киеве 6 октября
В Киеве в воскресенье будут дожди, местами сильные. Со второй половины дня произойдет ослабление осадков. Но при этом в столице будет тепло, температура воздуха будет достигать до +20 градусов.
В то же время Диденко предупредила, что в понедельник в Киеве похолодает.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине ударит +8 и будут сильные дожди - стало известно, где в Украине резко ухудшится погода. В нашей стране продолжится период аномально теплой погоды, но в некоторых областях температура сильно снизится и будут осадки.
Также ранее сообщалось, что Украину накроет мощный циклон - стало известно, в каких областях будут лить дожди. Синоптик предупредила об ухудшении погоды в ряде областей нашего государства.
Напомним, Украину атакует мощная магнитная буря. Метеочувствительным людям следует быть осторожными в течение выходных.
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