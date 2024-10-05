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Украину накроет циклон Finny: в каких областях похолодает и будут дожди с грозами

Алёна Воронина
5 октября 2024, 18:50
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Часть нашего государства накроют сильные дожди, а температура воздуха опустится до +10 градусов.

Погода, природа, горы, осень
Украину накроет циклон Finny/ unsplash.com

Погода в Украине в воскресенье, 6 октября, будет дождливой для многих областей. Такая погода будет вызвана тем, что в наше государство придет циклон Finny.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какие области накроют дожди с грозами. При этом она предупредила, что дожди периодически будут сильными.

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"В воскресенье к нам придет циклон Finny с юго-запада. Как всегда, не сам, а с атмосферными фронтами. Поэтому в воскресенье в западных, северных, центральных областях (кроме Днепра с районами), в Одесской и Николаевской областях будут идти дожди, возможно с грозами. Дожди периодически будут достигать значений сильных", - рассказала Диденко.

На востоке и юго-востоке Украины удержится сухая погода.

Температура воздуха в западных областях в воскресенье ожидается на уровне +10...+16 градусов, на севере +17...+22, на остальной территории +19...+25 градусов.

Погода в Украине 6 октября
Погода в Украине 6 октября/ Telegram Наталья Диденко
Погода в Украине 6 октября
Погода в Украине 6 октября/ windy.com

Погода в Киеве 6 октября

В Киеве в воскресенье будут дожди, местами сильные. Со второй половины дня произойдет ослабление осадков. Но при этом в столице будет тепло, температура воздуха будет достигать до +20 градусов.

В то же время Диденко предупредила, что в понедельник в Киеве похолодает.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит +8 и будут сильные дожди - стало известно, где в Украине резко ухудшится погода. В нашей стране продолжится период аномально теплой погоды, но в некоторых областях температура сильно снизится и будут осадки.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет мощный циклон - стало известно, в каких областях будут лить дожди. Синоптик предупредила об ухудшении погоды в ряде областей нашего государства.

Напомним, Украину атакует мощная магнитная буря. Метеочувствительным людям следует быть осторожными в течение выходных.

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