Красный уровень активности: Украину атакует мощная магнитная буря

Метеочувствительным людям следует быть осторожными в течение выходных.

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Украину атакует уже вторая с начала октября сильная магнитная буря / Фото: Википедия

Выходные 5 и 6 октября будут сопровождать сильные магнитные бури. Об этом сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным учреждения, солнечная и геомагнитная активность в течение 5-6 октября будет с К-индексом 7, что соответствует красному уровню. Заметим, что К-индекс варьируется от 2 до 9. В этом промежутке чем выше цифра, тем выше сила и влияние магнитных бурь на человека.

Поэтому в субботу, 5 октября, ожидается мощная магнитная буря, которая не уменьшит свою силу и до следующего дня, воскресенья 6 октября.

видео дня

В то же время meteoagent сообщает, что со следующей недели солнечная активность пойдет на спад и К-индекс будет на уровне 2 в течение нескольких дней.

Магнитная буря 5-6 октября / скриншот с meteoagent

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Влияние магнитной бури на человека

Во время магнитных бурь у многих людей ухудшается самочувствие. Среди самых распространенных симптомов:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердце

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Для чувствительных к магнитным бурям людей в период высокой активности Солнца важно соблюдать правила здорового образа жизни. В частности, желательно ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи, зато отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе.



Также полезно отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Здоровой альтернативой этому является травяной чай.

Кроме этого стоит чаще находиться на свежем воздухе и больше ходите пешком, а дома регулярно проветривать комнату.

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