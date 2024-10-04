Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

Погода в Украине 5 октября будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину атакует циклон с юга. 5-6 октября будут дожди в западных, северных, центральных областях и в Одесской области.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 5 октября
В Украине 5 октября будет местами облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины. Ветер в этот день будет южный и северо-восточный со скоростью 5-12 м/с.
"В западных, северных и Винницкой областях облачно, временами дождь; ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 11-16°, днем 16-21°, на крайнем западе 10-15°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Черкасской области днем дождь; ветер южный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, в Одесской области 13-18°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +8
По данным meteoprog, 5 октября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +14...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.
Погода 5 октября в Киеве
В Киеве 5 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 11-16°, днем 16-21°; в Киеве ночью 14-16°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.
Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.
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