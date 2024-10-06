Почему неправильно говорить "вихідний день": какую распространенную ошибку делают многие люди

Вместо "вихідний день" нужно говорить просто "вихідний".

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Почему неправильно говорить "вихідний день"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко можно услышать, как кто-то говорит "у мене завтра вихідний день", "я не можу зустрітися з тобою в будній день, адже допізна працюватиму" или что-то подобное. Но не все знают, что на самом деле так говорить неправильно.

Нужно избегать таких словосочетаний, как "вихідний день" и будній день" - на самом деле слово "день" в них лишнее. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Суббота и воскресенье - "вихідні дні". Или может просто "вихідні"? Как правильно - "вихідний день" или просто "вихідний"? Давайте разберемся. В словаре одно из значений слова "вихідний" - это нерабочий или праздничный день. Поэтому когда мы говорим "вихідний день" - это все равно, что сказать "неробочий день день". Поэтому нет необходимости уточнять, что "вихідний" - это день", - подчеркнула она.

видео дня

В то же время Багний обратила внимание, что то же самое и с буднями - это не "будние дни", это просто "будни".

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "вихідний день":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "паздерник". В наше время мы используем вместо этого слова другой термин, который знают все.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском сказать "беушний". На самом деле это слово использовать нельзя - его следует избегать изо всех сил.

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