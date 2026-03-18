Из глубин Вселенной пришёл загадочный сигнал, учёные в панике: что происходит

Астрономы зафиксировали необычайно мощный радиосигнал, пришедший из глубин космоса — его источник находится на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет.

Речь идёт о редком явлении, которое возникает при столкновении богатых газом галактик: в таких условиях молекулы начинают излучать интенсивные радиоволны, формируя своеобразный "космический усилитель", сравнимый с лазером, но работающий в радиодиапазоне, пишет Daily Mail.

Этот сигнал оказался настолько ярким, что учёные допускают: его мощность может превышать типичные значения для подобных объектов. Система, откуда он исходит, наблюдается такой, какой она была миллиарды лет назад, когда Вселенная была значительно моложе.

Дополнительную роль сыграл эффект, предсказанный Альберт Эйнштейн: между Землёй и источником находится массивная галактика, которая своим притяжением искривляет пространство и усиливает проходящее излучение.

Благодаря этому природному "увеличителю" сигнал стал заметен для радиотелескопов, хотя обычно такие далекие объекты остаются недоступными для наблюдений.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

