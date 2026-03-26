"У нас есть лидеры": Ребров раскрыл план на полуфинал плей-офф против Швеции

Сергей Ребров подчеркнул важность проявления характера на поле и готовность лидеров вести команду в решающем матче.

https://glavred.info/sport/u-nas-est-lidery-rebrov-raskryl-plan-na-polufinal-pley-off-protiv-shvecii-10751924.html Ссылка скопирована

Основные футболисты пропускают матч из-за травм и дисквалификаций

Кратко:

Украина подходит к плей-офф со Швецией без ключевых игроков

Из-за травм и дисквалификаций матч пропустят Довбик, Зинченко, Матвиенко, Конопля и Малиновский

Матч состоится 26 марта, победитель сыграет в финале с Польшей или Албанией

Накануне полуфинального матча плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026 главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию, во время которой рассказал о кадровой ситуации в команде.

Потери ключевых игроков

Национальная команда подходит к матчу со Швецией на фоне потерь ключевых игроков. Из-за травм не попали в заявку нападающий Артем Довбик, полузащитник Александр Зинченко и защитник Николай Матвиенко.

видео дня

Из-за дисквалификации за перебор желтых карточек первый матч плей-офф пропустят Ефим Конопля и Руслан Малиновский.

"Думаю, у нас в команде есть лидеры, которые должны вести команду за собой. Неважно, кто капитан. Илья (Забарный – ред.) был капитаном против Франции. Завтра решим. Я не думаю, что это большая проблема. Думаю, у нас есть лидеры на поле, которые своим примером должны показывать, как играть в таких важных матчах. Здесь действительно очень важно демонстрировать характер. Тактика, стратегия — это важно, но (против Швеции – ред.) очень важно показать характер", — отметил Ребров.

Сергей Ребров / Инфографика: Главред

Готовность Яремчука

Еще под вопросом на матч был нападающий Роман Яремчук, у которого, по словам тренера "Лиона" Паулу Фонсеки, проблемы с ахилловым сухожилием. Однако Ребров подтвердил, что Яремчук готовится к поединку.

"У некоторых игроков были небольшие повреждения. Но сегодня все тренируются в общей группе. Я разговаривал с врачом — больше никто не обращался, кроме тех, кто был. К сожалению, два игрока у нас пропускают первый матч, но они готовятся к следующему. Да, Роман готовится к этой игре (со Швецией – ред.)", — добавил тренер.

Новые вызовы и дебютанты

Среди нападающих на матч вызваны также Владислав Ванат из "Жироны" и дебютант Матвей Пономаренко из "Динамо". Ребров не исключает, что дебютант может принять участие в полуфинале плей-офф.

"Если он вызван в сборную, то да, меня поразила его игра, то, что он забивал в каждом матче. Что будет (в матче со Швецией — ред.) — посмотрим".

Сборная Украины по футболу / Инфографика: Главред

Сборная Швеции

Шведская сборная попала в плей-офф благодаря победе в группе Лиги наций, хотя в квалификации команда заняла последнее место.

"Мы много просматривали матчи сборной Швеции. У них очень мощная линия атаки. И я считаю, что те матчи, которые они проиграли в группе, — ни одного не провели в оптимальном составе. То же самое, что и у нас было в отборочном цикле", — добавил Ребров.

Тренер также отметил, что в составе соперника отсутствуют ключевые игроки, в частности Александр Исак и Деян Кулушевски: "Я смотрел, кого они вызвали. Да, есть несколько травмированных игроков. Но я считаю, что нам противостоит сильная команда".

Матч плей-офф Украина — Швеция состоится 26 марта, а победитель встретится в финале с командой Польши или Албании.

Как ранее писал Главред, главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Украины по футболу в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Кроме того, аналитики оценили шансы команды Сергея Реброва перед полуфиналом плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции, пишет ТСН.

Напомним, что из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

Читайте также:

О личности: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров – украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года – главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года – вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред