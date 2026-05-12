Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

Ангелина Подвысоцкая
12 мая 2026, 16:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 13 мая.
курс валют
Курс валют на 13 мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 13 мая
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 13 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 13 мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 13 мая

На среду, 13 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,97 грн/долл., что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня
Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 13 мая

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,64 грн/евро. Таким образом, гривня ослабила свои позиции на 8 копеек.

Курс злотого на 13 мая

12 мая НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,20 грн/злот. 13 мая курс установили на уровне 12,15 грн/злот, что на 5 копеек меньше.

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют - последние новости Украины

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоялись ракетные пуски: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

Состоялись ракетные пуски: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:43Война
Евровидение 2006: онлайн трансляция первого полуфинала

Евровидение 2006: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15Звёзды
США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Последние новости

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Евровидение 2006: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

Реклама
16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

Реклама
14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

13:56

Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

13:46

Упокоилась с миром: на странице жены Цекало появилось новое заявление

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

13:40

Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смертиВидео

13:24

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24

РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

12:57

Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фаворитыВидео

12:44

"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

12:39

Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

12:29

Люди массово прячут дома наличные и консервы: что происходит

12:13

Оккупированные города могут исчезнуть с карты: Жданов раскрыл жуткий план РФ

12:10

Украина предложила Путину продлить перемирие после 11 мая — Сибига

Реклама
11:46

Евровидение 2026: кому пророчат победу букмекеры и когда они ошибалисьВидео

11:37

Как долго ребенок может спать с родителями: психолог назвала критический возраст

11:19

Комнатные растения спасут от плесени: топ-4 для влажной ванной комнаты

11:06

Солнечные панели часто используют неправильно: в чем ошибка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 мая: Тельцам — сюрприз, Водолеям — смешанные эмоции

10:50

Миллион за песню: Гайтана отказалась выступить на благотворительном вечереВидео

10:45

Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции

10:38

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

10:30

Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

10:23

Почему Украина всегда в финале Евровидения: Кондратюк назвал причину успеха

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять