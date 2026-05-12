Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

Алена Кюпели
12 мая 2026, 13:56
В возрасте 87 лет скончался заслуженный артист РФ Вадим Александров.
Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с актером
  • Какими ролями он прославился

В террористической России сообщили о том, что 8 мая в возрасте 87 лет скончался заслуженный артист РФ Вадим Александров.

Как пишут российские пропагандисты, актер прославился благодаря ролям в сериалах "Физрук", "Папины дочки", "Воронины" и многих других.

По словам его родственников, актер скончался пару дней назад. Настоящей причиной смерти стала тяжелая травма головы в результате падения.

"Три дня я к нему не приезжал, а когда зашел в квартиру, увидел, что он лежит в коридоре, была кровь. Видимо, он захотел поесть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", — рассказал член семьи Вадима Александрова.

Родственник также подтвердил, что актер долго боролся с раком, но болезнь не была прямой причиной ухода. "У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", — заключил близкий человек артиста. Прощание с Вадимом Александровым состоится 13 мая в Люблинском крематории в Москве.

О персоне: Вадим Александров

Вадим Александров - российский актер. Советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист РФ (1994). Известен по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", а также сериалах "Воронины" и "Моя прекрасная няня".

