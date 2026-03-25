Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

Вы узнаете:
- Почему городские синицы собирают сигаретные окурки
- Как это связано с защитой гнезда от паразитов
В городских парках и дворах мы привыкли видеть окурки как мусор, который портит вид и загрязняет окружающую среду. Но для птиц они могут иметь совсем другое значение. Лазоровки (разновидность синиц) в городах часто тащат окурки в свои гнезда. На первый взгляд это выглядит странно, но ученые выяснили, что такое поведение имеет вполне практическое объяснение.
Почему синицы-лазоровки собирают окурки
В естественной среде синицы используют ароматические растения, например лаванду или другие травы, запах которых отпугивает патогены и паразитов. Это своеобразный природный "защитный барьер" для птенцов. В городских условиях доступ к таким растениям ограничен, и птицы находят замену — сигаретные окурки, пишет Phys.org.
Фильтры содержат никотин, который действует как инсектицид. Именно это вещество может отпугивать кровососущих насекомых, в частности личинок мух-кровососов, высасывающих кровь у птенцов. Таким образом, окурки выполняют роль защитного материала, который помогает выживать в городской среде.
Как это проверили ученые
Польские исследователи решили проверить, действительно ли окурки обладают таким эффектом. Они исследовали 33 гнезда лазоревок — часть находилась в городских парках, другая — в лесах. Гнезда разделили на три группы:
- в первые добавили два новых, невыкуренных фильтра;
- во вторые — окурки от двух выкуренных сигарет;
- третьи создали искусственно из стерилизованных водорослей и ваты.
Через тринадцать дней птенцов обследовали: измерили длину крыльев и сделали анализ крови. У птенцов из гнезд с окурками и стерильными материалами уровень гемоглобина и гематокрита был выше, чем в контрольных гнездах. Это означало, что они теряли меньше крови из-за паразитов.
Когда исследователи подсчитали количество патогенов, то обнаружили: в естественных гнездах паразитов было значительно больше, тогда как в гнездах с окурками — гораздо меньше личинок кровососущих мух.
Ученые пришли к выводу, что использование окурков может быть оппортунистической адаптационной стратегией, имитирующей роль ароматических растений. Она помогает птенцам выживать в городских условиях и снижает риск заражения паразитами.
В то же время исследователи подчеркнули, что окурки содержат опасные вещества — мышьяк и тяжелые металлы. Они могут наносить вред здоровью птиц, поэтому такая стратегия не является безопасной в долгосрочной перспективе.
Об источнике: Phys.org
Phys.org — это онлайн-агрегатор новостей из области науки, исследований и технологий, предлагающий краткую информацию из пресс-релизов и отчетов информационных агентств. Сайт также публикует собственные научные материалы.
Phys.org является одним из наиболее часто обновляемых научных веб-сайтов со средним количеством 98 публикаций в день. Он входит в сеть веб-сайтов Science X со штаб-квартирой на острове Мэн, Великобритания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред