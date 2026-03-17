Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

Дарья Пшеничник
17 марта 2026, 18:08
Это море "висит" в открытом Атлантическом океане, не касаясь ни одного берега.
Вы узнаете:

  • Где находится уникальное море, у которого нет берегов
  • Чем еще уникально Саргассово море

Саргассово море — уникальное природное явление в Северной Атлантике, ведь его границы определяют не суша, а океанические течения. Четыре мощных течения Атлантики — Североатлантическое, Канарское, Североэкваториальное и Антильское — образуют замкнутый круг, который удерживает теплую воду и саргассум в центре океана.

Именно поэтому море "висит" в открытой Атлантике, не касаясь ни одного берега. Это делает его единственным морем на планете, которое существует благодаря движению воды, а не географии, пишет сайт Earth.com.

Что скрывает дрейфующий лес саргассума

Поверхность моря покрыта золотистыми водорослями, которые образуют плавучие ковры. В этих зарослях прячутся молодые черепахи, креветки, рыбки-неоны и десятки видов беспозвоночных. Для многих животных саргассум — это первое и самое важное убежище в жизни.

Под водорослями кружат акулы, а над поверхностью парят буревестники, выхватывающие добычу прямо из волн. Некоторые виды, такие как европейские и американские угри, начинают здесь жизнь и возвращаются сюда через десятилетия, чтобы нереститься.

Как море влияет на климат Атлантики

Температура воды здесь колеблется от 18 до 30 °C в зависимости от сезона. Это создает вертикальное перемешивание, которое переносит тепло между севером и югом океана. Саргассово море работает как природный климатический "двигатель", стабилизируя погоду на двух континентах и поглощая углекислый газ.

В то же время потепление океана уже изменило его структуру: более тёплые слои хуже перемешиваются, что уменьшает количество кислорода в глубине и влияет на планктон и пищевые цепи.

Почему мусор со всего океана собирается именно здесь

Те же течения, которые формируют море, затягивают в него пластиковые отходы. Исследования показывают, что в некоторых участках — до 200 тысяч обломков пластика на квадратный километр. Шум судов, микропластик и рыболовные снасти разрушают среду, которая веками была убежищем для морских обитателей.

Можно ли спасти море без берегов

Международные организации предлагают перенаправлять судоходные маршруты, ограничивать вылов в сезон миграций и сокращать выбросы пластика. Отдельные компании тестируют более тихие винты и биоразлагаемые материалы. Ни один шаг не является достаточным сам по себе, но вместе они могут сохранить этот уникальный океанический оазис.

Об источнике: Earth.com

Earth.com — это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в данной области, использует высококачественные изображения и видео для иллюстрации своих статей и имеет удобный интерфейс, позволяющий легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей среде.

