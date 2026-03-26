Бывшая жена Потапа рассказала о его состоянии сейчас

Ирина Горовая поделилась, как относится к бывшему мужу.

Потап сейчас - Ирина Горовая высказалась об экс-муже

Украинский музыкальный продюсер Ирина Горовая сделала признание о своем экс-муже - продюсере и музыканте Потапе. Проекту "Наодинці з гламуром" она рассказала, что поддерживает связь с исполнителем в контексте их общего сына Андрея - Ирине импонирует, что отец имеет на подростка положительное влияние.

Что же касается решения Потапа строить бизнес за границей, музыкальный продюсер отметила, что это лишь его дело. О нынешнем финансовом состоянии экса она может ценить лишь по его способности закрывать потребности Андрея.

"Поскольку у нас общий ребенок, мы часто общаемся. Для меня он всегда останется отцом моего сына. Он помогает, оплачивает школу и очень положительно влияет на сына. То, что он строит карьеру так, как решил, это его дело. Но я о нем не скажу ничего плохого, потому что у него есть роль отца. Думаю, что если он может позволить себе оплатить школу, то чувствует себя неплохо", - поделилась Ирина Горовая.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

