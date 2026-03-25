Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

В террористической России сообщили о смерти популярного российского актера Тихона Котрелева.
Пропагандисты сообщили, что актер скончался 24 марта в возрасте 49 лет. О смерти актера в социальных сетях сообщил его сын Петр. "Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет", — написал Петр Котрелев.
Точная причина смерти до конце не ясна, но известно, что артист страдал от тяжелого заболевания — панкреонекроза, смертельно опасной формы панкреатита.
Несколько дней назад стало известно, что актер перестал выходить на связь. По словам соседей, Котрелев несколько лет страдал от алкогольной зависимостью и мог уйти в загул. По рассказам жильцов, на этаже, где жил актер, стоял неприятный запах. Родственники направили Котрелева в психиатрическую клинику.
Актер известен ролями в сериалах "Зона", "Хирург" и "Тихий Дон". Фильмография Котрелева состояла в основном из исторических проектов и фантастических картин.
Новости шоу-бизнеса в Укране и в мире:
Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица Алина Гросу продолжает рассказывать о своей беременности.
Также стало известно, что украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, который славится своими скандальными романами, показался с новой девушкой.
Вас также может заинтересовать:
- "Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"
- Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"
- Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление
