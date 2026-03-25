Актер перестал выходить на связь и родные решили положить его в психиатрическую клинику.

Умер популярный российский актер / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России сообщили о смерти популярного российского актера Тихона Котрелева.

Пропагандисты сообщили, что актер скончался 24 марта в возрасте 49 лет. О смерти актера в социальных сетях сообщил его сын Петр. "Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет", — написал Петр Котрелев.

Точная причина смерти до конце не ясна, но известно, что артист страдал от тяжелого заболевания — панкреонекроза, смертельно опасной формы панкреатита.

Умер Тихон Котрелев

Несколько дней назад стало известно, что актер перестал выходить на связь. По словам соседей, Котрелев несколько лет страдал от алкогольной зависимостью и мог уйти в загул. По рассказам жильцов, на этаже, где жил актер, стоял неприятный запах. Родственники направили Котрелева в психиатрическую клинику.

Актер известен ролями в сериалах "Зона", "Хирург" и "Тихий Дон". Фильмография Котрелева состояла в основном из исторических проектов и фантастических картин.

