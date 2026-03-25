Рассада вянет после пересадки: три основных условия успешной пикировки

Руслан Иваненко
25 марта 2026, 22:44
Эксперт объяснил, когда следует пикировать растения, чтобы они быстро адаптировались и начали расти.
Рассада
Когда и как поливать рассаду, чтобы корневая система оставалась целой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как избежать стресса и повреждений при пикировке
  • Когда и как правильно пересаживать сеянцы с 1–3 листочками
  • Какие средства и условия помогут быстро восстановить рассаду

Процесс пикировки сеянцев является одним из важнейших этапов в выращивании садовых и огородных культур. От того, насколько грамотно проведена пересадка, зависит не только скорость восстановления растений, но и размер будущего урожая.

Главред решил рассказать, как пикировать рассаду, чтобы обеспечить будущий урожай.

Опытный садовод и автор YouTube-канала "Наша дача" поделился проверенным алгоритмом действий, который позволяет минимизировать стресс для растений и стимулировать активное развитие корневой системы.

Подготовка субстрата и посевного материала

По словам эксперта, первым шагом для успешной пикировки является правильный выбор почвы. Для пересадки молодых растений необходимо использовать легкие субстраты, которые не создают механических препятствий для роста хрупких корешков.

Важным показателем является уровень кислотности почвы (pH), который должен колебаться в пределах 5,5–7,0. Использование слишком кислых или щелочных субстратов на этом этапе может привести к гибели сеянцев или развитию болезней.

За несколько часов до пикировки специалист советует обильно полить рассаду. Это позволяет легко отделить растения друг от друга, сохраняя корневую систему максимально целой даже в случае ее переплетения.

Технология пересадки и стимуляция роста

Оптимальное время для пикировки – фаза появления 1–3 настоящих листочков. Затягивание с пересадкой приводит к перерастанию рассады и затрудняет адаптацию.

Для ускорения восстановления корней после пересадки эксперт рекомендует поливать рассаду раствором удобрений с высоким содержанием фосфора (например, формула 13-40-13) или использовать специализированные укоренители, такие как "Радифарм", "Грандис", "Корневин" или янтарную кислоту.

Защита от стрессовых факторов

В первые дни после пересадки важную роль играет окружающая среда. Пикировку лучше проводить в пасмурную погоду, утром или вечером, а первые 2–3 дня держать рассаду в тени, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги.

Пикирование рассады
Пикирование рассады / Инфографика: Главред

Температурный режим 20–25 °C обеспечивает наиболее быструю адаптацию растений. Дополнительная обработка листьев антистрессовыми препаратами ("Мегафол", "Аминостар") помогает сеянцам быстрее восстановиться.

Подробнее о пикировке рассады смотрите в видео.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

огород рассада интересные новости
