Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

Вы узнаете:
- Что добавить в лунку для максимального урожая перца
- Как подготовить почву для крупного перца
В этом году дачники могут рассчитывать на поистине рекордные урожаи перца — и все благодаря простому приему, о котором многие даже не догадываются. Как выяснилось, размер и сочность плодов определяются не только сортом или уходом, а тем, что огородник положит в лунку во время высадки рассады.
Специалисты отмечают: именно стартовые условия формируют будущий урожай. Перец имеет чувствительную корневую систему, поэтому нуждается в легкой, питательной и хорошо увлажненной почве. Если растение получает все необходимое сразу, оно быстрее адаптируется и дает значительно более крупные плоды, пишет ТСН.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Что рекомендуют добавить в лунку
Перегной или компост. Это базовый источник питания, который улучшает структуру почвы и удерживает влагу. Дачники советуют класть по одной горсти органики в каждую лунку.
Древесная зола. Натуральное калийное удобрение, способствующее формированию крупных плодов и повышающее устойчивость растений к болезням. Достаточно одной столовой ложки.
Измельченная яичная скорлупа. Источник кальция, который предотвращает гниль и укрепляет корневую систему. Главное — измельчить скорлупу до состояния крошки.
Суперфосфат или костная мука. Фосфор помогает перцу быстрее укорениться после пересадки. Опытные огородники добавляют небольшое количество этих удобрений в каждую лунку.
Песок (при необходимости). Если почва тяжелая, горсть песка улучшит дренаж и снизит риск грибковых заболеваний.
Маленький секрет, который работает всегда
Перед высадкой лунку рекомендуют полить теплой водой, а после посадки — замульчировать почву. Это помогает сохранить влагу и создает идеальные условия для быстрого роста.
Эксперты убеждены, что соблюдение этих простых рекомендаций может увеличить урожайность перца в разы. А значит, этим летом на украинских огородах вполне могут появиться настоящие перцовые "гиганты".
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред