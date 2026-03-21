Почему дачники поливают огурцы уксусом: неожиданный эффект

Анна Ярославская
21 марта 2026, 08:54обновлено 21 марта, 09:31
Если полить огурцы уксусом, то урожай взлетит за неделю.
Раствор с уксусом "оживляет" огурцы за считанные дни

Мало, кто знает, но обычный уксус является мощным удобрением для огурцов, томатов и перцев. Подкормка огурцов с уксусом помогает значительно увеличить урожайность и продлить период плодоношения, а также укрепить здоровье растений. Такую подкормку применяют в августе, сентябре и октябре.

Как приготовить подкормку с уксусом, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

В чем польза подкормки огурцов у уксусом

Уксус помогает листьям оставаться зелеными и здоровыми, предотвращая их скручивание и пожелтение, что крайне важно для фотосинтеза и плодоношения.

Уксус способствует восстановлению и омоложению растений. Истощенные за лето растения обретают новые силы, стимулируется появление новых листьев и завязей, что позволяет собирать урожай до поздней осени.

Защита от вредителей и болезней. Раствор уксуса эффективен против многих вредителей и помогает томатам бороться с фитофторой, вершинной гнилью и другими напастями.

Стимуляция корневой системы. Уксус способствует активному росту корней, что ведет к обильному плодоношению.

Улучшение усвоения питательных веществ. Растения начинают быстрее и эффективнее получать питание из почвы.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Сколько нужно уксуса на 1 литр воды для огурцов

В 10 литров воды добавьте полстакана 9% столового уксуса. Важно помнить, что чистый уксус никогда не используется на растениях.

Добавьте три столовые ложки сахара.

Добавьте одну чайную ложку любых дрожжей.

Для дополнительного обогащения положите охапку любой зеленой травы или сорняков сверху в раствор.

Тщательно перемешайте и дайте раствору настояться в течение суток. В течение этого времени уксус и дрожжи помогут извлечь полезные вещества из сорняков, создавая насыщенный раствор.

Как поливать огурцы уксусом

Перед применением раствор рекомендуется процедить.

Полученный концентрат разбавьте водой в соотношении 1:2. То есть на 0,5 литра концентрата добавьте 1 литр чистой воды. Получившийся готовый раствор поливают по пол-литра под каждый куст. Также можно использовать этот раствор для внекорневой подкормки, обильно опрыскивая растение по листьям и стволу.

В результате растения получат мощный толчок к развитию. Они будут выглядеть так, словно были только что высажены и хорошо подкормлены.

Плодоношение возобновится, причем оно еще быстрее и обильнее, чем летом. А большой и вкусный урожай вы получите уже через неделю.

Смотрите видео - Как подкормить огурцы уксусом:

Как писал Главред, если вы хотите, чтобы томаты росли крепкими, быстро приживались и давали щедрый урожай, опытные дачники советуют обратить внимание не только на уход, но и на то, что класть в лунку при посадке.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

