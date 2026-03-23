Только один секрет спасет урожай: когда сеять огурцы в открытый грунт

Вы узнаете:
- Когда можно сеять огурцы в открытый грунт
- Почему семена прорастают позже
Уже пора постепенно готовиться к посадке огурцов в открытый грунт. Люди часто гадают, когда это лучше делать, чтобы холодные ночи не испортили будущий урожай. Но, оказывается, ответ очевиднее, чем кажется на первый взгляд.
Главред решил разобраться, когда лучше всего сеять огурцы.
Как холод влияет на огурцы
Эксперты издания Viața în Echilibru отмечают, что огурцы — это теплолюбивая культура, чувствительная к холодной почве. Поэтому не стоит спешить с их посадкой, пока температура почвы не достигнет примерно 15–16 °C, измеренная на глубине 7–8 см.
Отмечается, что при температуре ниже 10°С рост и созревание заметно замедляются, а семена начинают прорастать позже.
"На практике это означает потерянное время, пробелы в ряду и огород, который стоит на месте", — говорится в сообщении.
Как выбрать правильное время для посева огурцов
Эксперты говорят, что для того, чтобы выбрать правильное время для посева огурцов, нужно обращать внимание на знаки природы. В частности, для этого есть основные индикаторы:
- Березовые листья. Если они уже размером с монету, то почва уже достаточно теплая для посева.
- Одуванчики. Если они массово цветут, то это означает, что весна стабилизировалась, а прогревание почвы происходит равномерно.
Как правильно сеять огурцы
Специалисты добавляют, что сеять огурцы в очень влажную почву не стоит. Слишком влажная и холодная почва способствует гниению, поэтому ей нужно дать немного проветриться.
Также после посева нужно временно накрыть грядки фольгой, чтобы сохранить тепло в течение ночи.
Как и когда сажать огурцы в открытый грунт – видео:
Читайте также:
- Важно успеть до наступления тепла: чем посыпать чеснок для формирования головок
- У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для лучшего результата
- Садоводы оставляют пластиковые вилки на грядках: в чем смысл хитрого трюка
Об источнике: Viața în Echilibru
Viața în Echilibru — издание, которое пишет о доступном питании, физических упражнениях для улучшения самочувствия и полезных привычках. Также эксперты издания делятся секретами опытных садоводов и советами по уходу за различными растениями.
