У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для наилучшего результата

Ранняя весна снова напоминает о себе традиционным ритуалом — побелкой деревьев. То, что когда-то выглядело как обязательный атрибут советских дворов, сегодня переживает новую жизнь. И не только из-за эстетики: агрономы отмечают, что именно побелка весной спасает деревья от опасных перепадов температур.
Почему важно белить именно сейчас
В марте–апреле среднесуточная температура уже держится около отметки +10 °C, но солнце прогревает кору значительно сильнее — иногда до +20 °C и выше. Из-за этого сокодвижение у деревьев может начаться раньше, а ночные заморозки способны буквально разрывать ткани ствола. Такие трещины, известные как морозобойные ожоги, чаще всего появляются на южной стороне деревьев, пишет УНИАН.
Особенно уязвимы молодые саженцы до трех лет: их тонкая темная кора быстро нагревается и так же быстро разрушается при резком охлаждении. Побелка отражает часть солнечного тепла и удерживает температуру коры более стабильной.
Нужно ли белить взрослые деревья
Старые деревья с толстой корой менее чувствительны к перепадам температур, поэтому острой необходимости в побелке нет. Однако многие садоводы продолжают эту практику — и для профилактики болезней, и для аккуратного вида сада.
Дополнительный бонус — защита от грибков и вредителей. Если добавить в раствор медный купорос, он поможет уничтожить споры грибов, мхи и лишайники, даже те, что спрятались в глубоких трещинах коры. А железный купорос эффективен против лишайников на старых деревьях.
Чем лучше всего белить деревья
У садоводов есть два варианта:
Готовые смеси — например, популярная "Мичуринка". Подходит для небольших садов.
Домашний раствор — бюджетный и проверенный способ. Основой является гашеная известь. При необходимости добавляют:
- медный купорос — против грибковых болезней;
- железный купорос — против лишайников;
- жидкое хозяйственное мыло — для лучшей адгезии.
Как правильно белить деревья весной
Перед началом работы смесь нужно довести до нужной густоты: готовые составы разводят по инструкции, а домашнюю побелку делают так, чтобы она напоминала сметану — обычно на килограмм извести берут около двух литров воды, а для более жидкого варианта добавляют больше.
Наносить раствор можно широкой кистью или макловицей, а если сделать его более жидким и хорошо процедить, подойдет и опрыскиватель. Побелку стоит наносить не только на нижнюю часть ствола, но и выше — до первого разветвления, ведь именно там часто зимуют вредители и сохраняются споры болезней.
Перед работой полезно удалить отслоившиеся кусочки коры, чтобы раствор смог проникнуть в мелкие трещины. При этом важно работать осторожно и не задевать почки, чтобы не повредить будущие побеги и урожай.
Об источнике: УНИАН
