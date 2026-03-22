У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для наилучшего результата

Дарья Пшеничник
22 марта 2026, 12:16обновлено 22 марта, 12:56
Многие опытные агрономы отмечают главное преимущество этих весенних работ — защиту деревьев от солнечных ожогов.
Побелка деревьев
Чем и когда лучше всего белить деревья / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем лучше всего белить деревья
  • Когда именно стоит это делать

Ранняя весна снова напоминает о себе традиционным ритуалом — побелкой деревьев. То, что когда-то выглядело как обязательный атрибут советских дворов, сегодня переживает новую жизнь. И не только из-за эстетики: агрономы отмечают, что именно побелка весной спасает деревья от опасных перепадов температур.

Почему важно белить именно сейчас

В марте–апреле среднесуточная температура уже держится около отметки +10 °C, но солнце прогревает кору значительно сильнее — иногда до +20 °C и выше. Из-за этого сокодвижение у деревьев может начаться раньше, а ночные заморозки способны буквально разрывать ткани ствола. Такие трещины, известные как морозобойные ожоги, чаще всего появляются на южной стороне деревьев, пишет УНИАН.

Особенно уязвимы молодые саженцы до трех лет: их тонкая темная кора быстро нагревается и так же быстро разрушается при резком охлаждении. Побелка отражает часть солнечного тепла и удерживает температуру коры более стабильной.

Нужно ли белить взрослые деревья

Старые деревья с толстой корой менее чувствительны к перепадам температур, поэтому острой необходимости в побелке нет. Однако многие садоводы продолжают эту практику — и для профилактики болезней, и для аккуратного вида сада.

Дополнительный бонус — защита от грибков и вредителей. Если добавить в раствор медный купорос, он поможет уничтожить споры грибов, мхи и лишайники, даже те, что спрятались в глубоких трещинах коры. А железный купорос эффективен против лишайников на старых деревьях.

Чем лучше всего белить деревья

У садоводов есть два варианта:

Готовые смеси — например, популярная "Мичуринка". Подходит для небольших садов.

Домашний раствор — бюджетный и проверенный способ. Основой является гашеная известь. При необходимости добавляют:

  • медный купорос — против грибковых болезней;
  • железный купорос — против лишайников;
  • жидкое хозяйственное мыло — для лучшей адгезии.

Как правильно белить деревья весной

Перед началом работы смесь нужно довести до нужной густоты: готовые составы разводят по инструкции, а домашнюю побелку делают так, чтобы она напоминала сметану — обычно на килограмм извести берут около двух литров воды, а для более жидкого варианта добавляют больше.

Наносить раствор можно широкой кистью или макловицей, а если сделать его более жидким и хорошо процедить, подойдет и опрыскиватель. Побелку стоит наносить не только на нижнюю часть ствола, но и выше — до первого разветвления, ведь именно там часто зимуют вредители и сохраняются споры болезней.

Перед работой полезно удалить отслоившиеся кусочки коры, чтобы раствор смог проникнуть в мелкие трещины. При этом важно работать осторожно и не задевать почки, чтобы не повредить будущие побеги и урожай.

Чем и когда белить деревья весной
Чем и когда белить деревья весной / Инфографика: Главред

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

деревья сад
