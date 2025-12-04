Укр
  3. Сад и огород

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызунов

Руслан Иваненко
4 декабря 2025, 00:00
18
Как простой материал способен изменить зимнюю устойчивость садовых деревьев
Садовый бинт
Бинт не лечит раны, а лишь защищает обработанную поверхность / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно обмотать дерево садовым бинтом зимой
  • Почему агроволокно эффективнее традиционной побелки
  • В каких случаях нужна дополнительная защита от грызунов

Садовый бинт - эффективная альтернатива побелке, которую все чаще используют украинские садоводы для защиты деревьев зимой.

Главред решил рассказать, для чего нужен этот материал и как правильно им пользоваться.

Он представляет собой ленту из белого нетканого агротекстиля (спанбонда) плотностью от 40 до 100 г/м². Чем выше плотность, тем прочнее материал и лучшие теплоизоляционные свойства он обеспечивает, что особенно важно во время резких перепадов температур, пишет Новини.LIVE.

Защита от солнечных ожогов и морозобоин

В зимний период кора деревьев сильно нагревается днем и быстро охлаждается ночью, что приводит к образованию морозобоин. Белый агротекстиль обладает высокой отражательной способностью и предотвращает перегрев, а воздушная прослойка между слоями материала стабилизирует суточные колебания температуры.

Защита от грызунов

Обмотка создает механический барьер для зайцев и мышей. Хотя для очень активных грызунов может понадобиться дополнительная пластиковая сетка, агроволокно значительно затрудняет повреждение коры.

Помощь при заживлении ран

Садовый бинт не лечит самостоятельно, но хорошо защищает уже обработанные садовым варом или фунгицидом раны от влаги и патогенов. Накладывать материал на необработанные повреждения нельзя - это создаст влажную среду для развития грибков.

Защита места прививки

Материал не подходит для первичной фиксации прививки, поскольку пропускает воздух, и срез быстро высыхает. Его используют как внешний защитный слой поверх специальной герметичной ленты.

Почему садовый бинт лучше побелки

Для молодых деревьев до 3-4 лет агроволокно является оптимальным вариантом - тонкая кора активно "дышит", а побелка может смыться во время дождей. Бинтом можно обматывать стволы даже в небольшой мороз, что делает его универсальным в зимний период.

Как правильно обматывать деревья садовым бинтом

  • Очистить ствол от мха и сухой коры.
  • Обматывать снизу вверх с нахлестом 2-3 см.
  • Нижний край заглубить в почву - это дополнительно защитит от грызунов.
  • Поднять обмотку на высоту до 1,5 м.
  • Закрепить верхний край узлом или веревкой.

Подробнее о том, как обмотать дерево садовым бинтом, смотрите в видео

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
