Цветут как сумасшедшие: натуральная подкормка за минуту для любых цветов

Чем подкармливать цветы дома? Цветовод дал ответ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Для каких комнатных цветов подойдет это удобрение

Как часто нужно вносить это удобрение для достижения лучшего эффекта

Универсальное удобрение для комнатных цветов легко приготовить дома. Во-первых, это дешево. А, во-вторых, такие подкормки могут заставить пышно цвести и зеленеть абсолютно любой домашний цветок.

Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО. Эта подкормка поможет и новичкам, и опытным цветоводам, у которых иногда есть растения, долго не желающие цвести.

"Эта натуральная подкормка помогает нашим растениям круглый год. Она просто незаменима. Жаль, что мало кто о ней знает. Это подкормка, про которую обязан знать каждый любитель цветов, кто выращивает их дома или на продажу", - сказал автор канала.

Как приготовить удобрение из чеснока

Натуральное средство для комнатных растений готовится буквально за одну минуту.

Рецепт прост: на литр воды нужно выдавить один зубчик чеснока и добавить чайную ложку обычных сухих дрожжей. Тщательно перемешать.

Затем нужно разбавить 100 мл этого раствора в 500 мл воды и подливать по 100 миллилитров под каждый кустик.

"Обязательно запомните пропорции — именно так это натуральное удобрение работает", - подчеркнул цветовод.

К слову, чесночная вода может подтолкнуть фаленопсис к цветению, сделает грунт более здоровым и укрепит иммунитет растения. Но применять чеснок для орхидей можно не всегда. Детальнее читайте в материале: Популярная подкормка убьет цветок: когда орхидею нельзя поливать чесночной водой.

Если вам интересно, как приготовить подкормку из костной муки для цветов своими руками, читайте материал: "Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветов.

Также Главред писал о копеечном аптечном средстве для декабриста. Оно вытеснит все покупные стимуляторы роста и цветения.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

