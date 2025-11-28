Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы

Этот способ подкормки очень эффективный и подходит для всех комнатных растений.

Проверенное удобрение для комнатных цветов можно приготовить из фурацилина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как оживить засохшие цветы

Как поливать растения фурацилином

Комнатные растения иногда начинают сохнуть и чахнуть, даже если за ними тщательно ухаживать. Решить проблему можно с помощью всего лишь одной таблетки фурацилина. Как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

К слову, если у вас дома растет декабрист и он до сих пор не выкинул бутоны, читайте материал: Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабриста.

По словам цветовода, этот способ подкормки очень эффективный и поможет оживить даже засохшие цветы. Кроме того, если листья растения пожелтели, то они снова станут зелеными. Также растение начнет пышно цвести.

"В этом поможет одна дешевая таблетка. Мало кто знает о таком необычном свойстве этого препарата. Благодаря ему растения прекрасно цветут, появляется множество бутонов", - рассказал цветовод.

Сколько фурацилина нужно на литр воды

Подкормка для всех цветов и растений готовится легко и просто. Все, что нужно сделать, это растворить одну таблетку простого фурацилина в одном литре воды. Данный раствор не нужно настаивать. Его нужно разбавить с водой в соотношении один к одному и поливать все растения по 200 мл один раз в месяц.

"Этого вполне достаточно, чтобы растения всегда были хорошо подпитаны и мощно цвели", - отметил цветовод.

Чем полезен фурацилин для растений?

Фурацилин является противомикробным препаратом. Он активно борется с фитофторозом и бактериальной гнилью.

Этот препарат эффективно уничтожает грибковые споры и останавливает поражение растения инфекцией.

Как писал Главред, во всех цветочных магазинах продаются роскошные растения - они цветут яркими и пышными шапочками, с плотными, зелеными, блестящими листьями. Купив такой красивый цветок, люди думают, что таким растение останется и дома. Но через какое-то время они видят, что зеленый любимец начинает желтеть, перестает цвести, чахнет и сохнет. В чем причина и как решить проблему, читайте в материале: Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцы.

