Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы

Анна Ярославская
28 ноября 2025, 10:57
69
Этот способ подкормки очень эффективный и подходит для всех комнатных растений.

Комнатные растения, фурацилин
Проверенное удобрение для комнатных цветов можно приготовить из фурацилина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как оживить засохшие цветы
  • Как поливать растения фурацилином

Комнатные растения иногда начинают сохнуть и чахнуть, даже если за ними тщательно ухаживать. Решить проблему можно с помощью всего лишь одной таблетки фурацилина. Как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

видео дня

К слову, если у вас дома растет декабрист и он до сих пор не выкинул бутоны, читайте материал: Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабриста.

По словам цветовода, этот способ подкормки очень эффективный и поможет оживить даже засохшие цветы. Кроме того, если листья растения пожелтели, то они снова станут зелеными. Также растение начнет пышно цвести.

"В этом поможет одна дешевая таблетка. Мало кто знает о таком необычном свойстве этого препарата. Благодаря ему растения прекрасно цветут, появляется множество бутонов", - рассказал цветовод.

Сколько фурацилина нужно на литр воды

Подкормка для всех цветов и растений готовится легко и просто. Все, что нужно сделать, это растворить одну таблетку простого фурацилина в одном литре воды. Данный раствор не нужно настаивать. Его нужно разбавить с водой в соотношении один к одному и поливать все растения по 200 мл один раз в месяц.

"Этого вполне достаточно, чтобы растения всегда были хорошо подпитаны и мощно цвели", - отметил цветовод.

Чем полезен фурацилин для растений?

Фурацилин является противомикробным препаратом. Он активно борется с фитофторозом и бактериальной гнилью.

Этот препарат эффективно уничтожает грибковые споры и останавливает поражение растения инфекцией.

Смотрите видео - Как поливать растения фурацилином:

Как писал Главред, во всех цветочных магазинах продаются роскошные растения - они цветут яркими и пышными шапочками, с плотными, зелеными, блестящими листьями. Купив такой красивый цветок, люди думают, что таким растение останется и дома. Но через какое-то время они видят, что зеленый любимец начинает желтеть, перестает цвести, чахнет и сохнет. В чем причина и как решить проблему, читайте в материале: Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцы.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

удобрения комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

12:50Аналитика
Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

12:07Фронт
РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана

РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана

11:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Сковорода больше не нужна: неожиданный способ готовит яичницу быстрее и лучше

Сковорода больше не нужна: неожиданный способ готовит яичницу быстрее и лучше

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

Последние новости

13:11

Офис и дедлайны: как выбрать сумку, которая выдержит этот ритм новости компании

13:00

"Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину

12:54

От испытаний в августе до триумфа в октябре: расклад Таро на 2026 год для ОвновВидео

12:50

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

12:07

Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
11:50

"На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице

11:50

Гороскоп Таро на сегодня 29 ноября: Овнам - новые возможности, Водолеям - открыться

11:50

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

11:46

РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана

Реклама
11:31

Что делать, если сбился пух в куртке: самый действенный метод

11:17

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"Видео

11:08

Роскошная Селин Дион сделала редкий комментарий о своем здоровье

11:02

Буря в 6 баллов "трусит" страну: когда закончится геомагнитный шторм

10:57

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветыВидео

10:28

Силы обороны вернули контроль и разгромили врага возле важного города

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

10:25

Известный российский артист ушел в армию РФ - где он будет служить

10:05

Враг атаковал Украину с неба: десятки дронов запустили с трех направлений

09:44

Мирный план США может стать "ударом" для Европы: СМИ объяснили в чем проблема

09:34

"Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию

Реклама
09:33

"Кишка тонка": Орешкин объяснил, почему мир обернётся катастрофой для ПутинаВидео

08:47

Дальность 1000 км: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

08:41

У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

08:29

Будапешт-2: как США готовят новую капитуляцию Украинымнение

07:54

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

07:49

Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

07:30

Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу: запреты, которые нельзя нарушать

07:23

Российские певицы-путинистки публично поругались из-за денег

07:00

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

06:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

06:10

Перед каким выбором стоит Зеленскиймнение

05:51

Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

05:33

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овнам - блестящая идея, Близнецам - куча проблем

05:05

"Злоупотреблял": Сумская намекнула на причину распада первого брака

04:30

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

03:30

Европе пророчат новый ледниковый период: Гольфстрим на грани коллапса

02:51

Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

01:58

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:30

Подрастает конкурентка: двухлетняя дочь Серены Уильямс вышла на корт

00:13

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

Реклама
27 ноября, четверг
23:49

Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

23:40

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

23:26

Дженнифер Энистон готовится к свадьбе с "гуру любви" - СМИ

23:24

"Вырвали из контекста": Меркель сделала новое заявление о "виновных в войне" в Украине

22:48

Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

22:28

Церковная мышь: Седокову адвокаты вывели на чистую воду

22:27

Как завоевать расположение кота - четыре простых и проверенных методаВидео

22:25

"Убивает" двигатель и не только: почему на самом деле не стоит прогревать авто

22:09

Сложная операция: Потап пожаловался на здоровье

22:07

Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять