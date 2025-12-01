Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зиму

Вы узнаете:
- Зачем пригибать малину к земле на зиму
- Как это делать правильно
Подготовка малины к зиме — важная часть ухода, о которой часто забывают даже опытные садоводы. Однако именно правильное пригибание и подвязка побегов помогает кустам безопасно пережить морозы, сохранить почки и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Рассказываем, как пригибать малину на зиму, зачем это нужно и какие ошибки чаще всего допускают огородники.
Зачем пригибать малину на зиму
Хотя малина считается морозостойкой культурой, сильные и резкие похолодания способны повредить её стебли и плодовые почки. Особенно уязвимыми остаются сорта с длинными и гибкими побегами. Пригибание и правильная подвязка создают естественную защиту:
- побеги оказываются ближе к земле, где температура всегда выше;
- на пригнутых стеблях быстро образуется снежный покров — лучший природный утеплитель;
- кусты меньше страдают от порывистого ветра и обледенения.
Поэтому укрытие и пригибание малины на зиму — важный этап её подготовки к холодам, пишет Газета. юа.
Как правильно подвязывать малину
Если малина посажена рядами, побеги необходимо подвязать. Для этого вдоль ряда натягивают прочную верёвку или капроновый шнур и аккуратно фиксируют стебли на высоте 20–25 см. Лучше выбирать синтетические материалы — они не сгниют зимой и не разрушатся от влажности или снега.
Для подвязки можно использовать:
- магазинные шпалеры;
- прочные колышки, вкопанные в центр куста;
- капроновые нити или полоски синтетической ткани.
Как пригнуть малину к земле
Многие садоводы выбирают способ пригибания — он отлично подходит для регионов с суровыми зимами. Стебли аккуратно наклоняют к земле и фиксируют натуральными материалами, например:
досками,
толстыми ветками,
деревянными рейками.
Под такой опорой быстро формируется слой снега, который защищает почки от промерзания. Главное — успеть сделать это до первых сильных ночных морозов. В замёрзших побегах влага кристаллизуется, и попытка пригнуть их приведёт к поломке.
Все работы выполняют только после осенней обрезки малины. Удалив старые, сухие и повреждённые стебли, вы уменьшаете нагрузку на растение и снижаете риск появления плесени под укрытием.
