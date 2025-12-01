Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зиму

Хотя малина считается морозостойкой культурой, сильные и резкие похолодания способны повредить её.

Как и зачем пригибать малину на зиму

Зачем пригибать малину к земле на зиму

Как это делать правильно

Подготовка малины к зиме — важная часть ухода, о которой часто забывают даже опытные садоводы. Однако именно правильное пригибание и подвязка побегов помогает кустам безопасно пережить морозы, сохранить почки и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Рассказываем, как пригибать малину на зиму, зачем это нужно и какие ошибки чаще всего допускают огородники.

Зачем пригибать малину на зиму

Хотя малина считается морозостойкой культурой, сильные и резкие похолодания способны повредить её стебли и плодовые почки. Особенно уязвимыми остаются сорта с длинными и гибкими побегами. Пригибание и правильная подвязка создают естественную защиту:

побеги оказываются ближе к земле, где температура всегда выше;

на пригнутых стеблях быстро образуется снежный покров — лучший природный утеплитель;

кусты меньше страдают от порывистого ветра и обледенения.

Поэтому укрытие и пригибание малины на зиму — важный этап её подготовки к холодам, пишет Газета. юа.

Как правильно подвязывать малину

Если малина посажена рядами, побеги необходимо подвязать. Для этого вдоль ряда натягивают прочную верёвку или капроновый шнур и аккуратно фиксируют стебли на высоте 20–25 см. Лучше выбирать синтетические материалы — они не сгниют зимой и не разрушатся от влажности или снега.

Для подвязки можно использовать:

магазинные шпалеры;

прочные колышки, вкопанные в центр куста;

капроновые нити или полоски синтетической ткани.

Как пригнуть малину к земле

Многие садоводы выбирают способ пригибания — он отлично подходит для регионов с суровыми зимами. Стебли аккуратно наклоняют к земле и фиксируют натуральными материалами, например:

досками,

толстыми ветками,

деревянными рейками.

Под такой опорой быстро формируется слой снега, который защищает почки от промерзания. Главное — успеть сделать это до первых сильных ночных морозов. В замёрзших побегах влага кристаллизуется, и попытка пригнуть их приведёт к поломке.

Все работы выполняют только после осенней обрезки малины. Удалив старые, сухие и повреждённые стебли, вы уменьшаете нагрузку на растение и снижаете риск появления плесени под укрытием.

