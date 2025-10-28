Укр
Что нельзя сажать рядом с малиной: опасные соседи, из-за которых не будет урожая

Сергей Кущ
28 октября 2025, 18:16
Подберите правильных соседей — и ваши малиновые кусты будут радовать крупными, сладкими и здоровыми ягодами каждый сезон.
Что нельзя сажать рядом с малиной
Что нельзя сажать рядом с малиной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие самые плохие соседи для малины
  • Что лучше всего сажать рядом с малиной

Малина — одна из самых любимых ягод в наших садах, но для богатого урожая ей нужно не только солнце и уход, но и правильные соседи. Ошибки в совместимости растений могут привести к болезням, вредителям и снижению урожайности.

Почему важно знать, что нельзя сажать рядом с малиной

Малина имеет поверхностную корневую систему и активно впитывает влагу и питательные вещества, пишет Газета.юа. Если рядом высадить неподходящие культуры, они начнут конкурировать за ресурсы, а также могут "поделиться" своими болезнями или вредителями. В результате кусты малины начнут чахнуть, а урожай станет меньше.

Что нельзя сажать рядом с малиной

Клубника (земляника) — один из самых нежелательных соседей. У малины и клубники общие вредители и болезни, в том числе корневая гниль и малинно-земляничный долгоносик. Такое соседство часто приводит к заражению и снижению урожая обеих культур.

Картофель, помидоры и баклажаны — представители паслёновых культур. Они могут переносить фитофтору и другие грибковые инфекции, которые легко передаются на малину. Кроме того, эти растения сильно истощают почву, лишая малину необходимых питательных веществ.

Смородина — хоть и кажется безопасным соседом, но на деле активно "вытягивает" влагу из земли. Из-за этого малине не хватает влаги и питания, особенно в засушливые периоды.

Хорошие соседи для малины

Если вы хотите, чтобы малина росла здоровой и плодоносила обильно, сажайте рядом растения, которые помогают ей, а не вредят.Отличные варианты:

Чеснок и лук — отпугивают вредителей и предотвращают появление грибковых заболеваний.

Календула — улучшает микроклимат в грядке, защищая от насекомых-вредителей.

Осенняя посадка малины — залог щедрого урожая

Лучшее время для посадки малины — осень. В этот период растение успевает укорениться до холодов и весной активно трогается в рост. Перед посадкой важно правильно подготовить почву: удалить сорняки, внести органику и обеспечить хороший дренаж.

Смотрите видео о том, как обрезать малину:

малина интересные новости
