Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай весной

Садовод рассказал, как провести осеннюю обрезку малины, чтобы обеспечить обильный урожай в следующем году.

https://glavred.info/sad-ogorod/osennyaya-obrezka-maliny-po-novomu-prostoy-metod-kotoryy-menyaet-urozhay-vesnoy-10708034.html Ссылка скопирована

Как защитить корни от морозов и сохранить влагу / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно обрезать малину осенью

Когда лучше проводить процедуру

Как получить обильный урожай в следующем году

Осень - лучшее время, чтобы подготовить ремонтантную малину к новому сезону.

Главред решил выяснить, как правильно обрезать малину осенью, чтобы получить обильный урожай крупных и сладких ягод следующим летом.

видео дня

Когда проводить обрезку и какие побеги оставлять

Как рассказывает садовод на YouTube-канале "Наша дача", обрезку нужно проводить после завершения плодоношения. Старые, уже отплодоносившие ветки удаляют полностью, оставляя только молодые сильные побеги. Такой подход не только облегчает уход, но и стимулирует активный рост новых побегов, которые принесут лучший урожай.

На что обратить внимание во время обрезки

Эксперт отмечает: важно также обрезать сухие, слабые и поврежденные ветви, а прищипывание верхушек способствует правильному формированию кроны куста. Хотя обрезка кажется радикальной, ремонтантная малина прекрасно переносит эти процедуры и быстро восстанавливается.

Как избежать ошибок и защитить кусты зимой

Автор также советует проводить обрезку в сухую погоду, чтобы избежать попадания инфекций в срезы. После работы почву вокруг кустов стоит замульчировать - это поможет сохранить влагу и убережет корни от промерзания.

Подкормка и уход после обрезки

Кроме того, специалист рекомендует подкормить малину после обрезки и обеспечить регулярный полив. Это улучшит состояние почвы, сделает ее плодородной и рыхлой, что обеспечит лучший доступ воздуха к корневой системе.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Такой простой, но эффективный метод осенней обрезки, отмечает автор в видео, пригодится каждому садоводу, который стремится получить стабильный и щедрый урожай малины.

Подробнее о технике осенней обрезки смотрите в видео на канале "Наша дача".

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред