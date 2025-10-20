Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай весной

Вы узнаете:
- Как правильно обрезать малину осенью
- Когда лучше проводить процедуру
- Как получить обильный урожай в следующем году
Осень - лучшее время, чтобы подготовить ремонтантную малину к новому сезону.
Главред решил выяснить, как правильно обрезать малину осенью, чтобы получить обильный урожай крупных и сладких ягод следующим летом.
Когда проводить обрезку и какие побеги оставлять
Как рассказывает садовод на YouTube-канале "Наша дача", обрезку нужно проводить после завершения плодоношения. Старые, уже отплодоносившие ветки удаляют полностью, оставляя только молодые сильные побеги. Такой подход не только облегчает уход, но и стимулирует активный рост новых побегов, которые принесут лучший урожай.
На что обратить внимание во время обрезки
Эксперт отмечает: важно также обрезать сухие, слабые и поврежденные ветви, а прищипывание верхушек способствует правильному формированию кроны куста. Хотя обрезка кажется радикальной, ремонтантная малина прекрасно переносит эти процедуры и быстро восстанавливается.
Как избежать ошибок и защитить кусты зимой
Автор также советует проводить обрезку в сухую погоду, чтобы избежать попадания инфекций в срезы. После работы почву вокруг кустов стоит замульчировать - это поможет сохранить влагу и убережет корни от промерзания.
Подкормка и уход после обрезки
Кроме того, специалист рекомендует подкормить малину после обрезки и обеспечить регулярный полив. Это улучшит состояние почвы, сделает ее плодородной и рыхлой, что обеспечит лучший доступ воздуха к корневой системе.
Такой простой, но эффективный метод осенней обрезки, отмечает автор в видео, пригодится каждому садоводу, который стремится получить стабильный и щедрый урожай малины.
Подробнее о технике осенней обрезки смотрите в видео на канале "Наша дача".
Читайте также:
- Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьев
- Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома
- Виноградарь раскрыл "козырную карту": как подготовить виноград к зиме без ошибок
Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред