Виноградарь раскрыл "козырную карту": как подготовить виноград к зиме без ошибок

Руслан Иваненко
19 октября 2025, 17:25
Специалист рассказал, как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты лучше переносили зиму и давали урожай.
Виноград
Автор поделился секретами обрезки молодых саженцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно обрезать виноград для щедрого урожая
  • Способы перепрививки старых кустов и сохранения рукавов
  • Когда и при каких условиях проводить обрезку осенью

Первые холодные дни осени напоминают садоводам, что пришло время подготовить виноград к зиме.

Главред решил рассказать о проверенном методе обрезки кустов винограда, который подходит для любых сортов и помогает обеспечить обильный урожай в следующем году.

Известный виноградарь с Полтавщины Игорь Шпак на своем YouTube-канале поделился детальной техникой обрезки. Он рекомендует проводить процедуру в конце октября - начале ноября, когда листья уже опали или прошли первые заморозки. Если заморозки еще не были, но температура достаточно низкая, обрезку можно делать, ориентируясь на погодные условия.

По словам эксперта, главный принцип осенней обрезки - оставлять на кусте четыре рукава, каждый из которых должен иметь одну-две плодовые лозы длиной около одного метра с 8-10 почками. Другие побеги следует удалять, чтобы обеспечить удобное укрытие на зиму и улучшить плодоношение в следующем году.

Особенность метода Игоря Шпака в том, что плодовые лозы оставляют без сучков замещения, которые часто мешают при подготовке кустов к зимовке. Вместо этого он рекомендует формировать длинные лозы, которые можно подвязать к шпалере, что способствует более качественному плоду.

Для молодых саженцев обрезка имеет отличия: побеги срезают до 3-4 почек, чтобы сформировать рукава ниже уровня земли и упростить зимнее укрытие.

Кроме того, виноградарь рассказал о методах перепрививки старых кустов. При необходимости остаются небольшие "рожки" - короткие побеги, на которых в следующем году делается прививка нового сорта, сохраняя при этом корневую систему и рукава.

Этот практичный и простой метод обрезки уже давно зарекомендовал себя среди садоводов и позволяет ежегодно получать щедрый урожай без лишних усилий.

Подробнее о подготовке винограда к зиме смотрите в видео Игоря Шпака.

О персоне: Владимир Шпак

Youtube-канал ведет Владимир Шпак из города Карловка Полтавской области Украины. На него подписаны 296 тысяч человек. Опубликовано более 500 видео.

Канал создан для виноградарей-любителей.

Основная цель - показать все стадии выращивания этой культуры, а именно - зимовку, подвязку, уход, обработку и тому подобное.

Головоломка для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карточного хаоса

01:25

Кто встречает трудности с улыбкой: астрологи назвали ТОП-3 самых позитивных знака

01:12

Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий - WP

