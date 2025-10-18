Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

Вы узнаете:
- Как приготовить суперудобрение для герани из того, что есть под рукой
- Для каких растений подойдет эта подкормка
- Почему рекомендуется использовать кукурузный крахмал
Правильное удобрение для герани осенью - залог того, что растение будет здоровым, цветение - пышным, а листья - изумрудно-зелёными.
На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о том, какое самое хорошее удобрение для герани в октябре–ноябре и как его приготовить дома.
Если вы хотите укоренить черенок герани, то читайте о самом лучшем стимуляторе роста корней: Как укоренить любой черенок за один день: садовод назвала стопроцентный способ.
Чем подкормить герань в домашних условиях
Подкормка герани народными средствами - это простой и быстрый способ оздоровить растение.
"Даже самый слабый цветок оживёт и начнёт пышно цвести. С такой герани потом можно будет получить очень много черенков, а при желании — даже продать их", - рассказали на канале.
Данная подкормка универсальна подходит абсолютно для всех сортов герани и для других растений.
Для её приготовления понадобится:
- один литр тёплой, отстоявшейся воды;
- одна чайная ложка крахмала.
Крахмал можно брать обычный или кукурузный (в нём больше макро- и микроэлементов).
Крахмал нужно тщательно размешать в воде, чтобы он полностью растворился и не осел на дно. После этого, не дожидаясь, пока он осядет, опрыскайте герань по листьям и полейте под каждый цветочек примерно по 50–100 мл раствора.
Если в эту подкормку добавить одну столовую ложку сахара, то в таком сочетании она станет ещё полезнее.
Смотрите видео - Как приготовить удобрение для герани дома:
Как писал Главред, есть еще одна бабушкина подкормка для герани, которая готовится очень просто, а ингредиенты для нее вы точно найдете у себя на кухне. Вам понадобится лишь свекла, вода и литровая банке. Детальнее читайте в материале: Герань будет цвести до Нового года: как приготовить удобрение дома из того, что есть под рукой.
Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
