Осенняя посадка черной смородины без ошибок: что нужно положить в яму

Вы узнаете:
- Какая оптимальная схема посадки черной смородины осенью
- Как правильно подготовить посадочную яму для саженцев
- Почему важно правильно обрезать саженцы черной смородины сразу после посадки
Многие садоводы осенью высаживают саженцы черной смородины. От того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит судьба кустика и будущий урожай. На Youtube-канале Сад, огород своими руками рассказали, что нужно положить в яму при посадке черной смородины.
Какой должна быть схема посадки черной смородины
Правильно выбранная схема посадки — это один из залогов успеха.
Кусты смородины растут довольно быстро, поэтому расстояние между рядами должно быть не менее 1,80 м, в ряду между кустами — не меньше 1,5 м.Тогда кусты в ряду почти сомкнутся, а между рядами останется проход, чтобы удобно работать.
Сроки посадки черной смородины
Не нужно спешить с покупкой саженцев и посадкой. Если посадить слишком рано, куст будет ещё вегетирующим, листья будут испарять влагу, и есть риск, что растение не приживётся или будет болеть.
Оптимальное время для посадки черной смородины осенью – это конец сентября-октябрь, чтобы у растения было 3-4 недели для укоренения до первых заморозков.
Точные сроки зависят от региона: на севере сажать нужно не позже октября, на юге — можно до конца октября или начала ноября.
Что нужно положить в яму при посадке черной смородины
Яма не должна быть слишком маленькой. Если почва хорошая, то яму делать слишком глубокой не нужно. Глубина — примерно 30–40 см.
В яму нужно внести:
- до половины ведра хорошо перепревшего навоза (перегноя);
- до 100 граммов суперфосфата;
- до одного стакана древесной золы (лучше лиственных пород).
Саженец желательно не пересаживать с голыми корнями, а переваливать вместе с землёй. Почки, из которых в следующем году вырастут ветки, нужно заглубить на 3–5 см. Они обязательно дадут побеги, начнёт формироваться настоящий куст.
Если добавить ещё 5 см глубины, то будущие побеги можно будет снова прикопать, и они дадут дополнительные корни — куст станет мощнее.
Формируем посадочную лунку чашеобразной формы, чтобы вода не растекалась и вся уходила к корням. После посадки хорошо пролить саженец водой.
Очень важно провести обрезку сразу после посадки. Оставляем на поверхности не больше четырёх почек. Это делается для того, чтобы в рост пошли не верхние почки на стволике, а те, что прикопаны, сформируют куст, а не одиночный ствол.
Чтобы куст хорошо перезимовал, необходимо провести мульчирование. Можно использовать разные материалы, но садовод советует перегной.
Замульчировать нужно всю поверхность посадочной ямы. Дожди будут размывать перегной, и питательные вещества будут дополнительно поступать к корням.
Когда наступят морозы, можно дополнительно прикрыть куст, но весной мульчу обязательно убирают.
Смотрите видео - Как посадить черную смородину осенью:
