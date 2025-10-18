Осенняя посадка черной смородины без ошибок: что нужно положить в яму

Садовод поделился способом осенней посадки, которая превращает саженец в мощный куст всего за один год.

https://glavred.info/sad-ogorod/osennyaya-posadka-chernoy-smorodiny-bez-oshibok-chto-nuzhno-polozhit-v-yamu-10707455.html Ссылка скопирована

​Черная смородина: нюансы правильной посадки осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот ​

Вы узнаете:

Какая оптимальная схема посадки черной смородины осенью

Как правильно подготовить посадочную яму для саженцев

Почему важно правильно обрезать саженцы черной смородины сразу после посадки

Многие садоводы осенью высаживают саженцы черной смородины. От того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит судьба кустика и будущий урожай. На Youtube-канале Сад, огород своими руками рассказали, что нужно положить в яму при посадке черной смородины.

Если вам интересно, что сделать, чтобы получить большой урожай смородины, читайте материал: Будет много вкусного варенья: как получить ведро смородины с куста.

видео дня

Какой должна быть схема посадки черной смородины

Правильно выбранная схема посадки — это один из залогов успеха.

Кусты смородины растут довольно быстро, поэтому расстояние между рядами должно быть не менее 1,80 м, в ряду между кустами — не меньше 1,5 м.Тогда кусты в ряду почти сомкнутся, а между рядами останется проход, чтобы удобно работать.

Сроки посадки черной смородины

Не нужно спешить с покупкой саженцев и посадкой. Если посадить слишком рано, куст будет ещё вегетирующим, листья будут испарять влагу, и есть риск, что растение не приживётся или будет болеть.

Оптимальное время для посадки черной смородины осенью – это конец сентября-октябрь, чтобы у растения было 3-4 недели для укоренения до первых заморозков.

Точные сроки зависят от региона: на севере сажать нужно не позже октября, на юге — можно до конца октября или начала ноября.

Что нужно положить в яму при посадке черной смородины

Яма не должна быть слишком маленькой. Если почва хорошая, то яму делать слишком глубокой не нужно. Глубина — примерно 30–40 см.

В яму нужно внести:

до половины ведра хорошо перепревшего навоза (перегноя);

до 100 граммов суперфосфата;

до одного стакана древесной золы (лучше лиственных пород).

Саженец желательно не пересаживать с голыми корнями, а переваливать вместе с землёй. Почки, из которых в следующем году вырастут ветки, нужно заглубить на 3–5 см. Они обязательно дадут побеги, начнёт формироваться настоящий куст.

Если добавить ещё 5 см глубины, то будущие побеги можно будет снова прикопать, и они дадут дополнительные корни — куст станет мощнее.

Формируем посадочную лунку чашеобразной формы, чтобы вода не растекалась и вся уходила к корням. После посадки хорошо пролить саженец водой.

Очень важно провести обрезку сразу после посадки. Оставляем на поверхности не больше четырёх почек. Это делается для того, чтобы в рост пошли не верхние почки на стволике, а те, что прикопаны, сформируют куст, а не одиночный ствол.

Смородину нужно обрезать после посадки / скриншот

Чтобы куст хорошо перезимовал, необходимо провести мульчирование. Можно использовать разные материалы, но садовод советует перегной.

Замульчировать нужно всю поверхность посадочной ямы. Дожди будут размывать перегной, и питательные вещества будут дополнительно поступать к корням.

Когда наступят морозы, можно дополнительно прикрыть куст, но весной мульчу обязательно убирают.

Смотрите видео - Как посадить черную смородину осенью:

Как писал Главред, чтобы иметь хороший урожай малины, ее также нужно для начала правильно посадить. Все нюансы рассказали опытные садоводы. Детальнее читайте в материале: Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред