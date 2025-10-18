Укр
Читать на украинском
Осенняя посадка черной смородины без ошибок: что нужно положить в яму

Анна Ярославская
18 октября 2025, 11:52
Садовод поделился способом осенней посадки, которая превращает саженец в мощный куст всего за один год.
Черная смородина
​Черная смородина: нюансы правильной посадки осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот ​

Вы узнаете:

  • Какая оптимальная схема посадки черной смородины осенью
  • Как правильно подготовить посадочную яму для саженцев
  • Почему важно правильно обрезать саженцы черной смородины сразу после посадки

Многие садоводы осенью высаживают саженцы черной смородины. От того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит судьба кустика и будущий урожай. На Youtube-канале Сад, огород своими руками рассказали, что нужно положить в яму при посадке черной смородины.

Если вам интересно, что сделать, чтобы получить большой урожай смородины, читайте материал: Будет много вкусного варенья: как получить ведро смородины с куста.

Какой должна быть схема посадки черной смородины

Правильно выбранная схема посадки — это один из залогов успеха.

Кусты смородины растут довольно быстро, поэтому расстояние между рядами должно быть не менее 1,80 м, в ряду между кустами — не меньше 1,5 м.Тогда кусты в ряду почти сомкнутся, а между рядами останется проход, чтобы удобно работать.

Сроки посадки черной смородины

Не нужно спешить с покупкой саженцев и посадкой. Если посадить слишком рано, куст будет ещё вегетирующим, листья будут испарять влагу, и есть риск, что растение не приживётся или будет болеть.

Оптимальное время для посадки черной смородины осенью – это конец сентября-октябрь, чтобы у растения было 3-4 недели для укоренения до первых заморозков.

Точные сроки зависят от региона: на севере сажать нужно не позже октября, на юге — можно до конца октября или начала ноября.

Что нужно положить в яму при посадке черной смородины

Яма не должна быть слишком маленькой. Если почва хорошая, то яму делать слишком глубокой не нужно. Глубина — примерно 30–40 см.

В яму нужно внести:

  • до половины ведра хорошо перепревшего навоза (перегноя);
  • до 100 граммов суперфосфата;
  • до одного стакана древесной золы (лучше лиственных пород).

Саженец желательно не пересаживать с голыми корнями, а переваливать вместе с землёй. Почки, из которых в следующем году вырастут ветки, нужно заглубить на 3–5 см. Они обязательно дадут побеги, начнёт формироваться настоящий куст.

Если добавить ещё 5 см глубины, то будущие побеги можно будет снова прикопать, и они дадут дополнительные корни — куст станет мощнее.

Формируем посадочную лунку чашеобразной формы, чтобы вода не растекалась и вся уходила к корням. После посадки хорошо пролить саженец водой.

Очень важно провести обрезку сразу после посадки. Оставляем на поверхности не больше четырёх почек. Это делается для того, чтобы в рост пошли не верхние почки на стволике, а те, что прикопаны, сформируют куст, а не одиночный ствол.

Смородину нужно обрезать после посадки
Смородину нужно обрезать после посадки / скриншот

Чтобы куст хорошо перезимовал, необходимо провести мульчирование. Можно использовать разные материалы, но садовод советует перегной.

Замульчировать нужно всю поверхность посадочной ямы. Дожди будут размывать перегной, и питательные вещества будут дополнительно поступать к корням.

Когда наступят морозы, можно дополнительно прикрыть куст, но весной мульчу обязательно убирают.

Смотрите видео - Как посадить черную смородину осенью:

Как писал Главред, чтобы иметь хороший урожай малины, ее также нужно для начала правильно посадить. Все нюансы рассказали опытные садоводы. Детальнее читайте в материале: Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая.

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"

На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.

Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.

"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

