Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьев

Специалист рассказал, как применять народные и профессиональные методы, чтобы эффективно защитить сад от грызунов и мороза без снега.

Специалист рассказал, как правильно организовать снежный и воздушный барьер вокруг стволов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как избежать повреждений коры и спасти саженцы зимой

Какие народные и профессиональные методы защиты работают лучше всего

Как правильно организовать снежный и воздушный барьер вокруг деревьев

Посадка саженцев - только первый шаг в уходе за деревьями. Самое важное - сохранить их в первую зиму от грызунов и мороза.

Главред решил разобраться, как надежно защитить молодые деревья зимой от грызунов и мороза.

Автор видео на канале "Сад у дома" рассказывает, как обезопасить молодые деревья без снежного покрова, который может повредить корневую шейку.

Физическая защита саженцев

Самый надежный способ защиты - специальная пластмассовая сетка, которая пропускает свет и воздух, но препятствует грызунам добраться до ствола. Специалист советует для бюджетного варианта использовать пластиковые бутылки, старые капроновые колготки или рубероид. Эксперт отмечает, что эффективным является также обвязывание деревьев еловыми ветками иголками вниз, что отпугивает вредителей запахом и задерживает снег.

Запах как барьер для грызунов

Обработка нижней части деревьев садовой побелкой с добавлением медного купороса или креолина эффективно отпугивает грызунов. Автор рассказывает, что народные методы, например березовый деготь на мешковине или ткани, развешенный на ветвях, создает ароматический "забор" вокруг сада. Такие обработки следует обновлять в течение зимы.

Неблагоприятные условия для вредителей

Чтобы грызуны не поселились, садовод отмечает, что важно осенью убрать листья и сорняки возле молодых деревьев. После первого снега специалист советует плотно утоптать снег вокруг стволов, создавая "ледяной барьер", со слоями плотного и пушистого снега, чтобы животные не находили теплых проходов.

Как не уничтожить дерево собственными руками

Темные материалы для защиты, например рубероид, накапливают тепло под солнцем в феврале-марте, что провоцирует раннее сокодвижение. Ночью сильные морозы могут разрушить клетки дерева. Эксперт отмечает, что между деревом и покрытием нужно оставлять воздушную прослойку, а темные материалы обрабатывать белой побелкой, чтобы избежать повреждений.

Подробнее об эффективной защите сада зимой смотрите в видео канала "Сад у дома".

Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати" На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.

