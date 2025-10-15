Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхак

Вы узнаете:
- Как очистить грецкие орехи без усилий
- Почему кипячение, морозилка или духовка дают эффект
- Что делать со скорлупой после очистки
В октябре в Украине продолжается сезон сбора грецких орехов - под одним деревом можно собрать целое ведро ценного урожая. Но настоящим испытанием для многих остается процесс очистки орехов от твердой скорлупы.
Главред решил рассказать о лайфхаке из TikTok, который помогает быстро очистить грецкие орехи от скорлупы без усилий.
Как рассказала блогер в TikTok, для этого нужно всего несколько простых шагов: сначала вскипятите воду в кастрюле, промойте орехи и опустите их в кипящую жидкость на три минуты.
Затем автор отмечает, что плоды нужно переложить в холодную воду. Благодаря резкой смене температуры скорлупа размягчается и ее можно легко подцепить даже руками.
По словам блогера, метод идеально подходит для молодых орехов с тонкой оболочкой. Если же орехи старые или скорлупа толстая, время варки можно увеличить до 10-15 минут.
Кроме того, есть еще несколько проверенных способов:
- замораживание орехов в морозильнике на 2-3 часа;
- запекание в духовке при 180°C в течение 15-20 минут.
Оба варианта также помогают сделать скорлупу более хрупкой, поэтому расколоть ее потом легко с помощью орехокола, пресса для чеснока или даже молотка для отбивных.
Подробнее о том, как быстро очистить грецкие орехи - смотрите в видео.
Читайте также:
- Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в доме
- Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит расходы на отопление
- "Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осенью
О персоне: Ольга Шаевская
Ольга Шаевская - нутрициолог и психолог с 8 годами практики, которая ведет активный TikTok-аккаунт (@olgashaevska) с более 10 тысячами подписчиков и 361.9 тысячами лайков. Она публикует видео о здоровом питании, психологические советы, формирование полезных привычек, а также рецепты быстрых и сбалансированных блюд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред