Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в доме

Алексей Тесля
4 октября 2025, 15:06
27
Главное — следовать проверенным рекомендациям от специалистов в сфере профессиональной уборки.
Уборка
Раскрыты секреты профессиональной уборки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Первый шаг — это деление уборки на небольшие части
  • Определите, какие места требуют наибольшего внимания
  • Перенимайте опыт специалистов

Если вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме круглый год царила чистота, это вполне достижимо с простыми лайфхаками.

Главное — следовать проверенным рекомендациям от специалистов в сфере профессиональной уборки, пишет Express.

видео дня

Разбейте задачи на этапы

Первый шаг — это деление уборки на небольшие части в течение недели. Планируйте время для более глубоких уборок и распределяйте их на простые и выполнимые задачи, такие как пылесос или протирка поверхностей.

Один день в месяц отведите под полноценную генеральную уборку, а остальное время поддерживайте порядок, выполняя регулярные мелкие задачи. Благодаря этому масштабная уборка не кажется утомительной и обременительной.

Зонирование помещений

Разделите жильё на отдельные участки или типы задач. Используйте подход зонирования, чтобы избежать переутомления и обеспечить внимание каждой части дома.

Определите приоритетные участки

Во время генеральной уборки полезно определить, какие места требуют наибольшего внимания. Фиксируйтесь на уборке, которая напрямую влияет на здоровье семьи — например, тщательно чистите ковры от пыли или обрабатывайте участки с частым контактом, такие как ручки дверей и кухонные поверхности.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
/ Главред

Ставьте цели и награждайте себя

Глобальная уборка может быть утомительной, но наличие конкретной цели придаёт мотивации. Завершив уборку в одной комнате, порадуйте себя небольшим приятным бонусом — вкусняшкой или отдыхом. Фоновая музыка или интересный подкаст помогают превратить рутинную уборку в более приятный процесс.

Применяйте профессиональные приёмы

Даже если вы не работаете в клининговой сфере, это не мешает вам перенять опыт специалистов. Использование профессиональных моющих средств и оборудования может значительно повысить эффективность уборки. Освоив методы, которые применяют эксперты, вы заметите, что поддержание чистоты становится проще и результативнее.

Средство для клининга: советы экспертов

Эксперты в сфере клининга уверены: чтобы эффективно удалить пыль и надолго предотвратить её повторное появление, стоит воспользоваться специальным чистящим раствором. Такой антистатический спрей легко приготовить самостоятельно из простых компонентов:

  • 60 мл белого дистиллированного уксуса
  • 1 столовая ложка оливкового масла (холодного отжима)
  • несколько капель обычного средства для мытья посуды

Этот состав помогает не только очистить поверхности, но и создать защитный слой, который замедляет накопление пыли.

Смотрите видео - быстрая уборка:

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:55Война
Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:29Украина
Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Последние новости

15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в доме

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любвиВидео

Реклама
13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

12:28

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:25

"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

11:57

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57

Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

11:53

НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

11:43

Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

11:40

Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядитВидео

Реклама
11:33

Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"Видео

11:17

Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

10:59

Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

10:56

Американского рэппера P.Diddy осудили и дали тюремный срок

10:41

Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

10:14

Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

10:06

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

10:01

Рыб ждет шикарный месяц, но есть два опасных дня: гороскоп на октябрь 2025Видео

09:43

После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограниченияФото

09:14

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных переменВидео

09:08

РФ запустила дроны по Украине: вспыхнул пожар, начались отключения светаФото

08:57

Вернули контроль и вытесняют россиян: ISW сообщили о прорыве ВСУ на фронте

08:10

Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО?мнение

07:46

Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗВидео

06:15

От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

06:10

С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?мнение

05:30

Судьбоносный путь откроется трем знакам зодиака 4 октября: список счастливчиков

05:05

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

04:32

Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

03:56

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Реклама
03:30

Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибыВидео

03:05

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с женщиной в офисе за 45 секунд

02:45

Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

01:43

Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

01:17

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

00:36

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

00:05

Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

00:01

Сочи массированно атаковали дроны, когда там находился Путин - СМИ

03 октября, пятница
23:51

Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг: СМИ узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять