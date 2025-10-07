"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осенью

Вы узнаете:
- Как правильно обрезать гортензии и клематисы осенью
- Когда срезать пионы и стоит ли мульчировать молодые растения
- Какой метод ухода за хостой выбрать для своего сада
Осень - критическое время для подготовки сада к холодному сезону. Неправильная обрезка многолетников может существенно снизить декоративность растений в следующем году.
Главред решил поделиться важными советами эксперта по осенним работам в саду.
В видео на YouTube-канале "Сад біля Хати" эксперт подробно рассказывает о типичных ошибках и эффективных методах ухода за популярными многолетниками.
Гортензии
Крупнолистные гортензии цветут на побегах прошлого года, поэтому осенняя обрезка для них вредна. Эксперт советует только удалять отцветшие соцветия и оставлять цветочные почки нетронутыми.
Для защиты от морозов важно укрытие. Метельчатые и древовидные гортензии, наоборот, цветут на новых побегах, поэтому осенняя обрезка стимулирует рост и пышное цветение.
Клематисы
Эксперт разделяет клематисы на три группы обрезки:
- Первая группа (раннецветущие) не нуждается в осенней обрезке, только санитарная очистка.
- Вторая группа (цветение дважды) требует щадящего укорачивания на треть и удаления слабых побегов.
- Третья группа (цветение на молодых побегах) обрезается радикально - до 15-20 см от земли, чтобы стимулировать весенний рост.
Пионы
Обрезают после первых морозов, когда листья увядают. Стебли срезают почти у земли, оставляя небольшие пенечки. Взрослые растения хорошо укоренены и не нуждаются в укрытии, а молодые - рекомендуется мульчировать.
Хоста
Садоводы разделяются на два лагеря: одни обрезают листья для чистоты и борьбы с вредителями, другие оставляют естественное покрытие как утеплитель. Эксперт советует ориентироваться на условия участка и частоту появления вредителей.
Мульчирование
В конце осенних работ эксперт советует мульчировать приствольный круг многолетников слоем 5-7 см из компоста, перегноя или торфа. Это защищает корни от перепадов температуры, сохраняет влагу и обеспечивает питательный слой на весну.
Больше деталей о правильной осенней обрезке цветов смотрите в видео "Сад у Хаты".
Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати"
На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.
