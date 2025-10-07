Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осенью

Руслан Иваненко
7 октября 2025, 21:53
16
Садовод объяснил, как подготовить многолетники к холодному сезону и избежать ошибок в обрезке.
Сад, обрезка
Автор рекомендует мульчировать приствольный круг для защиты корней / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно обрезать гортензии и клематисы осенью
  • Когда срезать пионы и стоит ли мульчировать молодые растения
  • Какой метод ухода за хостой выбрать для своего сада

Осень - критическое время для подготовки сада к холодному сезону. Неправильная обрезка многолетников может существенно снизить декоративность растений в следующем году.

Главред решил поделиться важными советами эксперта по осенним работам в саду.

видео дня

В видео на YouTube-канале "Сад біля Хати" эксперт подробно рассказывает о типичных ошибках и эффективных методах ухода за популярными многолетниками.

Гортензии

Крупнолистные гортензии цветут на побегах прошлого года, поэтому осенняя обрезка для них вредна. Эксперт советует только удалять отцветшие соцветия и оставлять цветочные почки нетронутыми.

Для защиты от морозов важно укрытие. Метельчатые и древовидные гортензии, наоборот, цветут на новых побегах, поэтому осенняя обрезка стимулирует рост и пышное цветение.

Клематисы

Эксперт разделяет клематисы на три группы обрезки:

  • Первая группа (раннецветущие) не нуждается в осенней обрезке, только санитарная очистка.
  • Вторая группа (цветение дважды) требует щадящего укорачивания на треть и удаления слабых побегов.
  • Третья группа (цветение на молодых побегах) обрезается радикально - до 15-20 см от земли, чтобы стимулировать весенний рост.

Пионы

Обрезают после первых морозов, когда листья увядают. Стебли срезают почти у земли, оставляя небольшие пенечки. Взрослые растения хорошо укоренены и не нуждаются в укрытии, а молодые - рекомендуется мульчировать.

Хоста

Садоводы разделяются на два лагеря: одни обрезают листья для чистоты и борьбы с вредителями, другие оставляют естественное покрытие как утеплитель. Эксперт советует ориентироваться на условия участка и частоту появления вредителей.

Мульчирование

В конце осенних работ эксперт советует мульчировать приствольный круг многолетников слоем 5-7 см из компоста, перегноя или торфа. Это защищает корни от перепадов температуры, сохраняет влагу и обеспечивает питательный слой на весну.

Больше деталей о правильной осенней обрезке цветов смотрите в видео "Сад у Хаты".

Читайте также:

Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати"

На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

22:09Украина
Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

21:57Украина
Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:45Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Последние новости

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

23:13

Чем "перемога" отличается от "победы" - объяснение удивит многихВидео

22:34

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

22:27

Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

22:09

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на ЛьвовщинеФото

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способВидео

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

Реклама
21:13

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответВидео

21:03

Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

21:00

Как олигархические группы пытаются вернуть контроль над "Укрэнерго" актуально

20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

19:57

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

19:43

Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

19:28

Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способВидео

19:10

Как Путин оправдывает брата-Гитлерамнение

19:09

Погрузит столицу РФ в темноту: может ли Украина устроить блэкаут в Москве

Реклама
18:51

РФ изменила стратегию ударов по энергетике: какие регионы Украины под угрозой

18:15

Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

18:14

Лучше обходить стороной: что такое ультраобработанные продукты и как их отличитьВидео

17:59

Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

17:45

Всего 5% украинцев доверяют Бюро экономической безопасности: сможет ли Цивинский изменить ситуацию

17:39

Молодожены "спалились": Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь

17:38

Эшелон "снесло" с рельсов: ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ

17:27

Люди, рожденные в эти 5 дат, смело преодолевают жизненные препятствия

16:57

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многихВидео

16:57

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

16:21

В Москве впервые отреагировали на решение Трампа по "Томагавкам" для Украины

16:18

Память про звезду "За двумя зайцами": как выглядит могила Маргариты Криницыной

15:31

Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны "облаком" шариков

15:30

Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома: поведение пушистика удивилоВидео

15:10

Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

15:04

Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиентеВидео

14:58

Поздравления с Днем юриста - красивые поздравления и картинки

14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

Реклама
14:26

Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

14:26

Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

14:20

"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

14:14

Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять