Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветок

Роман Легун посвятил годы своей жизни выращиванию цветов и коллекционированию необычных растений.

https://glavred.info/sad-ogorod/bibleyskoe-rastenie-v-ukraine-gde-sadovody-vyrashchivayut-unikalnyy-cvetok-10704779.html Ссылка скопирована

В Украине выращивают иссоп / Коллаж Главред, фото Pexels/Andréa Devillier, Pexels/Bekir Umut Vural

Вы узнаете:

В окрестностях Калуша выращивают уникальный цветок

Особое место среди зелёных питомцев занимает иссоп

В окрестностях Калуша, что в Ивано-Франковской области, выращивают уникальное растение, которое когда-то использовали иерусалимские священники.

Этим редким делом уже много лет занимается житель села Креховичи, сообщает "Информатор Калуш" на своей странице в Facebook.

видео дня

Роман Легун посвятил годы своей жизни выращиванию цветов и коллекционированию необычных растений.

Особое место среди его зелёных питомцев занимает иссоп — ароматная трава с древней историей, упоминаемая в Библии.

Что такое иссоп

Иссоп — это компактный куст с узкими листьями и яркими сине-фиолетовыми цветками, собранными в колосовидные соцветия. Он цветет в начале лета — в июне и июле — наполняя воздух нежным, медовым ароматом, который особенно любят пчёлы.

Родиной иссопа считается регион Средиземноморья и Ближнего Востока, но растение прекрасно приживается и в украинских условиях — особенно на солнечных и сухих участках. Сегодня иссоп не только украшает клумбы, но и остаётся символом с богатым историческим и духовным наследием.

/ Инфографика: Главред

Разделение луковиц цветов: что говорят эксперты

Разделение луковиц — несложный процесс, однако перед началом стоит немного разобраться в особенностях конкретного растения. Сроки и порядок деления могут отличаться в зависимости от вида. Так, например, при размножении георгинов важно помнить, что прорастут лишь те части, на которых есть хотя бы два побега на основном трубчатом стебле. Делить луковицы следует аккуратно, обязательно захватывая часть центрального стебля.

Как ухаживать за цветами: советы эксперта

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: советы по поливу и уходу, чтобы не навредить. Об этом идет речь в материале на 1+1.

Эксперт Елена Самойлюк проводит мастер-класс по правильному уходу за фиалками, драценой и кактусами в холодный сезон.

Ранее сообщалось о том, какие растения нельзя обрезать в октябре. Обрезка некоторых растений в октябре может негативно сказаться на их состоянии.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие цветы обрезать осенью. Садовод объяснил, как подготовить многолетники к холодному сезону и избежать ошибок в обрезке.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред