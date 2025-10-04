Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

Обрезка некоторых растений в октябре может негативно сказаться на их состоянии.

Какие цветы не стоит обрезать в октябре / Коллаж: Главред, фото:pixabay.com

Вы узнаете:

Почему розы не стоит обрезать осенью

Когда идеальное время для обрезки сирени

Осень — отличное время, чтобы заняться уходом за садом, в частности - обрезкой. Однако стоит помнить, что для некоторых растений обрезка может быть очень вредной, если сделана не вовремя. Например, обрезка некоторых растений в октябре может негативно сказаться на их состоянии.

Какие многолетние растения не нужно обрезать в октябре

Сирень. Это прекрасный цветок, который весной радует глаз, поэтому может возникнуть соблазн куст осенью. Однако октябрь - самое неподходящее для этого время, пишет издание Martha Stewart.

Дело в том, что у сирени закладываются бутоны ещё до цветения, поэтому обрезка осенью может означать, что бутоны будут срезаны ещё до того, как они успеют раскрыться.

Сирень лучше обрезать в начале лета, сразу после окончания цветения.

Сирень / Фото pixaby

Груша. Некоторые плодовые деревья, например, груши, лучше всего обрезать до конца зимы или начала весны. Обрезка осенью может случайно стимулировать появление новых побегов, которые могут быть повреждены зимой.

Это повреждение в конечном итоге может сделать ваше дерево более уязвимым к вредителям и болезням.

Розы. Обрезка роз осенью может быть проблематичной. Это может стимулировать появление новых побегов, которые будут уязвимы зимой и, вероятно, погибнут от мороза.

Розы лучше обрезать, когда они находятся в состоянии покоя - в конце зимы или начале весны, чтобы предотвратить зимние повреждения. Это правило особенно уместно, если вы живете в холодном регионе.

Когда обрезать розы для красивого цветения каждый год, по мнению садоводов-экспертов.

Виды роз / Инфографика: Главред

"Черноглазка Сьюзан" или Рудбекия волосистая. Обрезка этих цветов в октябре может лишить вас шансов на пышный сад, полный животных.

Их семенные коробочки — не только любимое лакомство для птиц, но и помогают растениям самосеяться к весне. "Черноглазку Сьюзан" рекомендуется обрезать в середине марта.

Рудбекия волосистая / Фото: pixabay.com

Гортензии. Следует избегать обрезки большинства сортов гортензии в октябре, включая метельчатую, дуболистную и крупнолистную.

У многих гортензий бутоны закладываются в конце лета, поэтому обрезка осенью грозит потерей цветов в следующем году.

Гортензии лучше обрезать в конце зимы или ранней весной.

Гортензия / pixabay.com

Клематис. Подобно сирени и другим весеннецветущим растениям, некоторые виды клематиса, например, монтанский и альпийский, закладывают цветочные почки на сезон вперёд.

Обрезка их лоз — это способ лишить себя весеннего цветения. Вместо осени лучше подстригать клематисы сразу после окончания цветения.

Клематис / Фото: pixabay.com

Декоративные злаки следует оставлять в покое в холодную погоду — в октябре и даже зимой.

Они добавляют текстуру вашему саду и обеспечивают пищу и укрытие для диких животных круглый год. Кроме того, они прекрасно смотрятся в снегу.

Садоводы советуют обрезать их ранней весной, до появления новых побегов.

