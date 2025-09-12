Укр
Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

Анна Ярославская
12 сентября 2025, 02:30
4
Для некоторых растений осень может оказаться не самым подходящим временем для обрезки.
Сирень, гортензия, розмарин
Названы растения, которые ни в коем случае нельзя обрезать в сентябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что будет, если обрезать сирень осенью
  • Когда лучше всего проводить обрезку розмарина

Весення и осенняя обрезка — важная часть садоводства: она улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск заболеваний и стимулирует здоровый рост. Но время обрезки имеет значение. Обрезка растений в неподходящее время года может нанести очень серьезный ущерб.

В частности, есть ряд растений, для которых сентябрь может оказаться не самым подходящим временем для обрезки, ведь в результате они не будут цвести в следующем году, пишет издание Martha Stewart.

Если вам интересно, как ухаживать за малиной в сентябре, читайте материал: Ветки малины будут ломиться от плодов: что сделать осенью для рекордного урожая.

Какие растения не нужно обрезать на зиму

Розмарин. Лёгкая обрезка или сбор розмарина (Rosmarinus officinalis) в сентябре допустимы, но сильная обрезка не рекомендуется.

Лучшее время для обрезки розмарина — конец весны или начало лета, когда он цветёт и может дать обильный прирост.

Лоропеталум китайский (Loropetalum) цветет на старых побегах, поэтому его обрезка в сентябре может уменьшить количество цветков следующей весной. Следует подождать до весны и обрезать побеги после цветения. Осенняя обрезка также может спровоцировать появление молодых побегов, которые очень уязвимы к заморозкам.

Красноплодник американский (Callicarpa americana) приносит яркие ягоды с конца лета до осени. Они являются кормом для птиц и других диких животных. Обрезка в сентябре слишком рано лишает эти источники пищи.

Лучшее время для обрезки красноплодника — период покоя, в конце зимы или ранней весной, до появления новых побегов.

Астры (Aster spp.) цветут поздно, снабжая нектаром бабочек-монархов во время осенней миграции. Обрезка астр летом или ранней осенью удаляет эти жизненно важные цветы. Кроме того, полые стебли и опавшие листья служат местом зимовки для местных пчёл и других насекомых.

Сирень. К сентябрю сирень уже закладывает цветочные почки на следующую весну. Обрезка в начале осени означает, что цветов в следующем году будет меньше. Лучшее время для обрезки сирени наступает сразу после весеннего цветения.

Гортензии. Некоторые сорта гортензий, например, крупнолистная и дуболистная, формируют цветочные почки осенью и зимой. Если обрезать их в сентябре, то в следующем году растение останется голым.

Ранее Главред писал, какие растения нуждаются в обрезке в сентябре и как это сделать правильно.

Также мы писали о том, что нельзя делать с клубникой в сентябре. Оказывается, если обрезать ее в сентябре, то кусты ослабнут. Растение плохо перезимует, а корни могут вымерзнуть. В результате снизится урожайность.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сирень Астра гортензия сад
