Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

Весення и осенняя обрезка — важная часть садоводства: она улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск заболеваний и стимулирует здоровый рост. Но время обрезки имеет значение. Обрезка растений в неподходящее время года может нанести очень серьезный ущерб.
В частности, есть ряд растений, для которых сентябрь может оказаться не самым подходящим временем для обрезки, ведь в результате они не будут цвести в следующем году, пишет издание Martha Stewart.
Какие растения не нужно обрезать на зиму
Розмарин. Лёгкая обрезка или сбор розмарина (Rosmarinus officinalis) в сентябре допустимы, но сильная обрезка не рекомендуется.
Лучшее время для обрезки розмарина — конец весны или начало лета, когда он цветёт и может дать обильный прирост.
Лоропеталум китайский (Loropetalum) цветет на старых побегах, поэтому его обрезка в сентябре может уменьшить количество цветков следующей весной. Следует подождать до весны и обрезать побеги после цветения. Осенняя обрезка также может спровоцировать появление молодых побегов, которые очень уязвимы к заморозкам.
Красноплодник американский (Callicarpa americana) приносит яркие ягоды с конца лета до осени. Они являются кормом для птиц и других диких животных. Обрезка в сентябре слишком рано лишает эти источники пищи.
Лучшее время для обрезки красноплодника — период покоя, в конце зимы или ранней весной, до появления новых побегов.
Астры (Aster spp.) цветут поздно, снабжая нектаром бабочек-монархов во время осенней миграции. Обрезка астр летом или ранней осенью удаляет эти жизненно важные цветы. Кроме того, полые стебли и опавшие листья служат местом зимовки для местных пчёл и других насекомых.
Сирень. К сентябрю сирень уже закладывает цветочные почки на следующую весну. Обрезка в начале осени означает, что цветов в следующем году будет меньше. Лучшее время для обрезки сирени наступает сразу после весеннего цветения.
Гортензии. Некоторые сорта гортензий, например, крупнолистная и дуболистная, формируют цветочные почки осенью и зимой. Если обрезать их в сентябре, то в следующем году растение останется голым.
