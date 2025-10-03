Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадки

Осень — лучшее время для посадки клубничных кустов.

В какие дни осенью можно сажать клубнику / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда лучше всего садить клубнику осенью

После чего хорошо садить клубнику

Клубника считается настоящей королевой ягод. Ее появления ждет каждый садовод, поскольку эта вкусная ягода созревает самой первой и содержит большое количество витаминов, которые необходимы организму после зимы.

Выращивать клубнику не всегда бывает просто, поскольку это довольно капризное растение. Новички сталкиваются со многими трудностями: ягодный куст может сохнуть, слабо плодоносить, нередко его атакуют слизняки. Чтобы иметь меньше проблем с растением, лучше посадить клубнику осенью. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали все нюансы.

К слову, осень - это время, когда цветут очень красивые и полезные цветы - бархатцы. Они украшают городские клумбы, цветники у подъезда и частные сады. Мало кто знает, что бархатцы можно высушить и зимой наслаждаться ароматным чаем. Детальнее читайте в материале: "Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны.

Почему клубнику лучше всего сажать осенью

Если посадить клубнику осенью, можно будет собрать первый урожай летом. За осень растение набирает необходимое количество влаги и питательных веществ, что способствует его устойчивости в период заморозков и, конечно же, хорошему урожаю.

При весенней посадке, как правило, летом ягод не бывает. Кроме того, осенью у садоводов больше времени, а на дворе стоит хорошая погода. Молодые кустики хорошо укоренятся, приживутся на новом месте и хорошо перезимуют.

"Учитывая, что осенью еще достаточно высокая температура воздуха, клубнику нужно будет на месяц дольше поливать. Благодаря осенней посадке садоводы будут прилагать меньше усилий по уходу за растением. У них появится возможность восстановить запущенные плантации", - рассказали на канале.

Когда последний срок посадки клубники осенью

В какие дни осенью можно сажать клубнику? Есть три срока осенней посадки клубничных кустов:

срок раней осенней посадки – с середины августа по середину сентября;

при среднеосенней посадке клубнику сажают в период с 15 сентября по 15 октября;

при позднем осеннем сроке растения можно посадить за месяц до заморозков.

Срок посадки каждый садовод может определить самостоятельно, учитывая цикл развития клубники и погодные условия своей местности. Наиболее высокие урожаи можно получить при раннеосенней и среднеосенней посадке.

Садовод отметила, что осенний период – самый идеальный вариант посадки клубники. Однако не рекомендуется сажать ее позднее 15 сентября, поскольку даже если использовать агроволокно, сам факт поздней посадки может сильно навредить растению и не принести хороших плодов в будущем.

Что можно сажать на следующий год после картофеля / Инфографика: Главред

Какие лучшие предшественники для клубники

Лучшими предшественниками для клубники являются корнеплоды, свекла, морковь, редиска.

Она будет хорошо расти после укропа, сельдерея, салата, чеснока.

После картофеля, баклажанов, огурцов, перца, капусты клубнику сажать не рекомендуется. Если растения были заражены вирусными заболеваниями, они перейдут на клубничные кусты.

Смотрите видео - Когда сажать клубнику осенью:

Как писал Главред, с приходом осени садоводы обрезают на зиму свои многолетние цветы. Но есть некоторые растения, которые не обрезают в зиму. Дело в том, что обрезка сильно ослабляет растения и может привести к их гибели. Детальнее читайте в материале: Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны.

О ресурсе: Youtube-канал "Полтавский хуторок" Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

